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Общество

МВД запретило надевать наручники на женщин и фигурантов экономических дел

08 декабря 2022 18:30  [71] Общество

Фото: СУ СК по Нижегородской обалсти, архив

МВД РФ ввело запрет на использование наручников в отношении женщин, детей и подозреваемых в экономических преступлениях. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, речь идёт о конвойных кандалах - средствах ограничения подвижности "Ажур".

Данное решение принято по результатам прошедшего 7 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В МВД уточнили, что ранее ведомственные нормативные акты предусматривали избирательный подход к применению наручников, в зависимости от степени опасности конвоируемых лиц.

Федеральное ведомство уже направило в территориальные органы указание с детальным разъяснением установленных требований.

Напомним, Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека является консультативным органом, образованным в целях оказания содействия главе государства по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, содействия развитию институтов гражданского общества в РФ, подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

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Теги:
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