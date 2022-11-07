Нацпроекты — людям
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Глеб Никитин - о "Школе 800" в Верхних Печёрах
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2022 10:08  [23] Завод ОМК в Выксе – в числе лидеров национальной экологической премии
09 декабря 2022 10:00  [51] Ректор НГЛУ Жанна Никонова: "Решение вопросов безопасности – в ДНК нашего вуза"
09 декабря 2022 09:55  [52] Евгений Люлин: "В День Героев Отечества мы чтим память обо всех защитниках нашей страны"
08 декабря 2022 20:22  [305] Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел оперативный штаб в связи с прогнозируемым продолжительным снегопадом
08 декабря 2022 18:48  [316] Всероссийская конференция "Ментальное здоровье - интеграция подходов" проходит в Нижнем Новгороде
08 декабря 2022 18:42  [246] Правительство РФ направит более 122 млн рублей на закупку лекарства для лечения лейкоза у детей
08 декабря 2022 18:30  [262] МВД запретило надевать наручники на женщин и фигурантов экономических дел
08 декабря 2022 18:26  [259] Нижегородская область выполнила план по установке контейнеров для раздельного сбора отходов
08 декабря 2022 17:55  [303] Макет плашкоутного моста может появиться на площади Благовещенской в Нижнем Новгороде
08 декабря 2022 17:38  [262] Звание "Заслуженный работник ЖКХ" могут ввести в Нижегородской области
Общество

Ректор НГЛУ Жанна Никонова: "Решение вопросов безопасности – в ДНК нашего вуза"

09 декабря 2022 10:00  [51] Общество
Педагоги со всей России имели возможность ознакомиться с инновационными методиками по защите детей от терроризма и экстремизма

Педагоги со всей России имели возможность ознакомиться с инновационными методиками по защите детей от терроризма и экстремизма

Учителя школ, колледжей и вузов со всей России проходят повышение квалификации на базе Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова по программе "Антитеррористическая защищенность – основа безопасности детей и молодежи". Как отмечают педагоги, тема программы на сегодняшний день – остро актуальная. 
 
"Мы имели возможность ознакомиться с новейшими результатами психолого-педагогических исследований, инновационными психологическими методиками и научно-практическими разработками авторов современных программ и учебников, экспертов в области работы по обеспечению безопасности детей и молодежи, - говорит педагог университета Ольга Багаева. – Обезопасить учащихся школ и вузов от влияния деструктивных группировок, антигосударственной пропаганды, сектантов, террористов – главнейшая задача преподавателей сегодня. Уметь вовремя увидеть подростка, находящегося под таким влиянием, уметь избавить его от этого морока, уметь действовать в чрезвычайных ситуациях – наш педагогический, гражданский и человеческий долг".

Обучение педагогов проходит на площадке Центра комплексной безопасности НГЛУ при активном участии Института непрерывного образования НГЛУ. Центр комплексной безопасности - первый в регионе Центр подобного масштаба и компетенций - был открыт в Нижегородском государственном лингвистическом университете около полутора лет назад и успел зарекомендовать себя как площадка всероссийского охвата, привлекающая самых титулованных и опытных экспертов.

"Решение вопросов безопасности – в ДНК нашего вуза, - говорит ректор НГЛУ Жанна Никонова. – Когда-то горьковский иняз готовил военных переводчиков для работы и в министерстве обороны, и в горячих точках за рубежом. Появление в НГЛУ Центра комплексной безопасности было органичным и необходимым шагом, и мы гордимся тем, что Центр сразу стал базой проведения таких масштабных мероприятий как первая в России конференция "Антитеррористическая защищенность – основа безопасности детей и молодежи", объединившая представителей силовых структур и педагогического сообщества со всей страны. И конечно же мы гордимся тем, что благодаря этой работе НГЛУ стал федеральной инновационной площадкой "Полилингвальный форсайт-центр обеспечения комплексной безопасности образовательной среды" и был удостоен государственного задания по проекту "Организационно-методическое обеспечение деятельности координационного центра по формированию у молодежи гражданской позиции, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма в молодежной среде".

Программа "Антитеррористическая защищенность – основа безопасности детей и молодежи" как часть дорожной карты федеральной инновационной площадки НГЛУ, стала высоко востребованной и получила горячий отклик участников. Слушатели программы высоко оценили ее содержание и организацию обучения.

Ольга Тарасова, преподаватель нижегородского вуза, отмечает: "Многое меняется в организации учебного процесса, и необходимо учитывать особенности внешней среды, обеспечивая правильную образовательную межличностную коммуникацию. Особо хотелось поблагодарить преподавателей-экспертов, которые оперативно реагировали на комментарии слушателей и давали полезную обратную связь".

Александр Астротенко из Красноярска выразил благодарность за организацию программы: "Отличное представление актуальнейшей в настоящий момент информации, доступность ее содержания. Благодарю организаторов и экспертов за возможность участия!"

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГЛУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph