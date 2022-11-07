Ректор НГЛУ Жанна Никонова: "Решение вопросов безопасности – в ДНК нашего вуза" Общество

Педагоги со всей России имели возможность ознакомиться с инновационными методиками по защите детей от терроризма и экстремизма

Учителя школ, колледжей и вузов со всей России проходят повышение квалификации на базе Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова по программе "Антитеррористическая защищенность – основа безопасности детей и молодежи". Как отмечают педагоги, тема программы на сегодняшний день – остро актуальная.



"Мы имели возможность ознакомиться с новейшими результатами психолого-педагогических исследований, инновационными психологическими методиками и научно-практическими разработками авторов современных программ и учебников, экспертов в области работы по обеспечению безопасности детей и молодежи, - говорит педагог университета Ольга Багаева. – Обезопасить учащихся школ и вузов от влияния деструктивных группировок, антигосударственной пропаганды, сектантов, террористов – главнейшая задача преподавателей сегодня. Уметь вовремя увидеть подростка, находящегося под таким влиянием, уметь избавить его от этого морока, уметь действовать в чрезвычайных ситуациях – наш педагогический, гражданский и человеческий долг".

Обучение педагогов проходит на площадке Центра комплексной безопасности НГЛУ при активном участии Института непрерывного образования НГЛУ. Центр комплексной безопасности - первый в регионе Центр подобного масштаба и компетенций - был открыт в Нижегородском государственном лингвистическом университете около полутора лет назад и успел зарекомендовать себя как площадка всероссийского охвата, привлекающая самых титулованных и опытных экспертов.

"Решение вопросов безопасности – в ДНК нашего вуза, - говорит ректор НГЛУ Жанна Никонова. – Когда-то горьковский иняз готовил военных переводчиков для работы и в министерстве обороны, и в горячих точках за рубежом. Появление в НГЛУ Центра комплексной безопасности было органичным и необходимым шагом, и мы гордимся тем, что Центр сразу стал базой проведения таких масштабных мероприятий как первая в России конференция "Антитеррористическая защищенность – основа безопасности детей и молодежи", объединившая представителей силовых структур и педагогического сообщества со всей страны. И конечно же мы гордимся тем, что благодаря этой работе НГЛУ стал федеральной инновационной площадкой "Полилингвальный форсайт-центр обеспечения комплексной безопасности образовательной среды" и был удостоен государственного задания по проекту "Организационно-методическое обеспечение деятельности координационного центра по формированию у молодежи гражданской позиции, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма в молодежной среде".

Программа "Антитеррористическая защищенность – основа безопасности детей и молодежи" как часть дорожной карты федеральной инновационной площадки НГЛУ, стала высоко востребованной и получила горячий отклик участников. Слушатели программы высоко оценили ее содержание и организацию обучения.

Ольга Тарасова, преподаватель нижегородского вуза, отмечает: "Многое меняется в организации учебного процесса, и необходимо учитывать особенности внешней среды, обеспечивая правильную образовательную межличностную коммуникацию. Особо хотелось поблагодарить преподавателей-экспертов, которые оперативно реагировали на комментарии слушателей и давали полезную обратную связь".

Александр Астротенко из Красноярска выразил благодарность за организацию программы: "Отличное представление актуальнейшей в настоящий момент информации, доступность ее содержания. Благодарю организаторов и экспертов за возможность участия!"