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Общество

Владислав Атмахов намерен решить проблемы участника СВО

09 декабря 2022 10:31  [97] Общество

Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов намерен решить проблемы участника СВО.

Как пояснили в пресс-службе НРО ЛДПР, к парламентарию обратился участник спецоперации Андрей Чеканов, который практически с первых дней начала СВО отправился добровольцем и отстаивал интересы Родины.

Нижегородец обратился к Владиславу Атмахову с просьбой помочь в решении проблем с выплатами. Он заявил, что до сих пор пока не получил положенную ему единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а также же ему пока не выдано удостоверение ветерана боевых действий. Кроме того, участника ВСО возмутило, что он неоднократно сталкивался с продажей сухих пайков в разных регионах и городах России с пометкой "не для продажи" в воинских магазинах.

Также Андрей Чеканов задал вопрос касательно стипендий детям участников СВО, Владислав Атмахов разъяснил суть этого закона, а также принял все обращения по проблемным вопросам, по каждому из которых уже направлены депутатские запросы в компетентные и надзорные органы.

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Теги:
Армия Депутаты ЛДПР
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