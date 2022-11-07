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Бизнес

Чистая прибыль банка "Открытие" за 11 месяцев составила 33,4 млрд рублей

09 декабря 2022 12:04  [84] Бизнес

Согласно российским стандартам бухгалтерского учета, с начала года банк "Открытие" получил чистую прибыль в размере 33,4 млрд рублей, из которых 5,6 млрд рублей банк заработал в ноябре.

Активы банка "Открытие" на 1 декабря 2022 года составили 3,1 трлн рублей. Кредитный портфель до вычета резервов за 11 месяцев увеличился на 165,3 млрд рублей (+8,2%) до 2,2 трлн рублей.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 2% до 1,5 трлн рублей. Объем выданных за 11 месяцев 2022 года кредитов корпоративным клиентам составил 1 202 млрд рублей (+6% к аналогичному периоду прошлого года), клиентам сегмента малого и среднего бизнеса – 227 млрд рублей (+24% к аналогичному периоду прошлого года).

Кредитный портфель физических лиц вырос на 132 млрд рублей (+22%) до 720 млрд рублей, в том числе за счет присоединения дочернего РГС Банка со специализацией на автокредитовании. За 11 месяцев банк выдал кредитов частным лицам на сумму 204 млрд рублей. За октябрь-ноябрь портфель кредитов физических лиц увеличился на 4%. Доля рынка Банка "Открытие" по выдачам потребительских кредитов, по данным ОКБ, в ноябре составила 2,2% в сравнении с долей 1,7% в июне, по выдачам ипотеки – 3,9% в ноябре против 1,0% в июне.

Качество кредитного портфеля банка стабильно: доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле находится на уровне 6,3% по итогам 11 месяцев 2022 года (7,1% на начало года).

Средства клиентов на счетах в банке "Открытие" на 1 декабря 2022 года составили 2,2 трлн рублей (-5,7% относительно начала года — 2,4 трлн рублей). Снижение обусловлено динамикой остатков по счетам юридических лиц и бюджетных средств, в том числе за счет оттока пассивов в валюте. Объем средств физических лиц находится на уровне начала года и составляет 1,04 трлн рублей. За два месяца четвертого квартала объем средств клиентов увеличился на 4%.

Регуляторный капитал банка по итогам 11 месяцев 2022 года вырос до 423,2 млрд рублей (+12,0%).

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк "Открытие" соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 декабря 2022 года Н1.0 составил 15,8% (13,6% на 1 января 2022 года) при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок, Н2 (норматив мгновенной ликвидности) — 85% при пороговом значении 15%, Н3 (норматив текущей ликвидности) — 129% при пороговом значении 50%.

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка "Открытие" на неконсолидированной основе.

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Теги:
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