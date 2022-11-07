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ВТБ Мои Инвестиции добавили новый функционал по работе с ИИС и операциям с юанями

09 декабря 2022 13:50  [79] Бизнес

В мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции появилась возможность совершать операции по покупке и продаже китайской национальной валюты от 0,01 юаня. Объем торгов этой валютой на Московской бирже продолжает расти, поэтому в обновленной версии приложения предусмотрено расширение возможностей работы с юанем.

Конец года традиционно считается оптимальным моментом для открытия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), т.к. это дает возможность получить налоговый вычет по внесённым на счёт средствам уже в начале следующего года. В обновленной версии приложения ВТБ Мои Инвестиции предусмотрена возможность пополнять ИИС проще и быстрее – через карту любого банка. Для этого достаточно зайти на вкладку "Пополнить", выбрать опцию "Картой" и ввести ее номер. Лимит пополнения ИИС таким способом составляет 600 тыс. рублей в месяц. Также перевести деньги на ИИС можно через ВТБ Онлайн и по банковским реквизитам.

Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ:

"При обновлении приложения мы ориентируемся на запросы клиентов и стараемся ввести максимально удобные функции по наиболее популярным операциям. ИИС позволяют розничным инвесторам повысить доход от инвестирования с помощью налоговых льгот, поэтому мы стремимся делать работу с ними удобной и простой. Наши клиенты могут открывать ИИС без посещения отделения банка, а налоговый вычет по ним оформляется в один клик. Кроме того, мы видим, что интерес к торгам юанями растет, поэтому продолжаем совершенствовать работу с этим инструментом. Теперь операции с юанями для наших клиентов стали более доступны, так как их можно совершать, начиная с 0,01 у.е.".

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Теги:
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