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Бизнес

Оплата налогов в ВТБ Онлайн выросла в 1,5 раза

09 декабря 2022 15:05  [96] Бизнес

За 11 месяцев этого года число клиентов, выбирающих оплату налогов в ВТБ Онлайн, выросло на треть по сравнению с прошлым годом, а объем платежей – в 1,5 раза.

С января по ноябрь клиенты ВТБ совершили более 5,2 млн транзакций по оплате налогов, их объем превысил 23,4 млрд рублей. Число операций и объем платежей по оплате налогов через ВТБ Онлайн увеличились на 40% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года.

Пик активности клиентов пришелся на осень – период выставления счетов за предыдущий год по транспорту, имуществу и доходу. Самым активным месяцем стал ноябрь, когда число платежей составило 1,4 млн (четверть от годового показателя), а объем – 7 млрд рублей (почти 30%).

Наибольшую долю составили следующие платежи: за транспортный налог физических лиц, земельный налог и налог на имущество. Средний чек одного платежа превышает 4 тысячи рублей, что на 11% выше результата прошлого года.

"В этом году мы серьезно обновили сервис оплаты налогов, повысив скорость, удобство и безопасность проведения таких платежей. Сейчас пользователи ВТБ Онлайн могут решить этот вопрос всего за пару кликов и без комиссии, в результате интерес к оплате налогов через приложение банка кратно вырос. С начала года количество клиентов, оплачивающих налоги через ВТБ Онлайн, и объем платежей выросли почти в 1,5 раза. Для клиентов, которые не успели оплатить налоги до 1 декабря, мы предусмотрели возможность отследить начисленные пени в приложении и быстро оплатить их", – отметил Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

Пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать и оплачивать просроченные налоги и пени. Для этого в разделе "Платежи" нужно выбрать "Налоги, штрафы, госплатежи" - "Налоги" и ввести свой ИНН. В ВТБ Онлайн можно увидеть текущие налоговые задолженности, а если их нет – банк уведомит, когда они появятся. Также в приложении предусмотрена возможность оплаты с квитанции. Для этого в категории "Налоги, штрафы, госплатежи" - "Налоги" необходимо выбрать оплату "По квитанции" и ввести уникальный идентификатор начисления. Также оплату можно совершить через сканирование QR кода в приложении или интернет версии ВТБ Онлайн. Комиссия за налоговые платежи не взимается.

В ВТБ Онлайн также можно оплатить без комиссии услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и включенные в каталог детские сады, в том числе по QR-коду из выставленной квитанции в интернет-банке. Каталог ВТБ Онлайн постоянно пополняется новыми провайдерами, что помогает клиентам оплачивать услуги без заполнения реквизитов всего в пару кликов.

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Теги:
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