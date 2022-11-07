Ветераны АПЗ стали участниками программы по повышению цифровой грамотности Общество

Фото: Наталья Глазунова

Ветераны Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина стали слушателями программы по цифровой грамотности. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Согласно информации, занятия будут проводить старшеклассники арзамасского лицея. С инициативой организовать такие встречи для людей старшего поколения выступило руководство учебного заведения.

"Мы хотим сделать так, чтобы современная техника стала помощником для бабушек и дедушек. Сегодня мы познакомились с ветеранами, рассказали о нашей программе, этапах ее реализации и ответили на все интересующие вопросы", - рассказал один из преподавателей программы, ученик лицея Захар Шишкин.

Всего для ветеранов АПЗ разработано несколько учебных направлений: "Как безопасно себя чувствовать в интернете", "Как пользоваться банковской платежной системой через телефон", "Как самостоятельно записаться на прием к врачу онлайн", "Как понять, что с вами общаются не мошенники" и другие.

Первая группа ветеранов предприятия уже прошла ознакомительный этап программы, на очереди вторая. Встречи проходят в Совете ветеранов АПЗ по вторникам.