Работнику АПЗ присвоено звание "Почетный машиностроитель России" Общество

Фото: Александр Барыкин

Начальнику конструкторского бюро отдела проектирования оснастки службы главного технолога АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" Валентину Соколову присвоено звание "Почетный машиностроитель России". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Валентин Соколов пришел на АПЗ 1 декабря 1970 года студентом техникума на производственную практику. После защиты диплома в марте 1972 года устроился токарем в зубофрезерный цех. Потом ушел в армию, а когда вернулся, снова пришел на завод – в коллектив конструкторов.

По словам лауреата, конструктором быть непросто, но это очень интересная работа, "потому что ты создаешь что-то новое, полезное для производства и людей. По нашему профилю – проектированию оснастки – только через 5-7 лет становишься специалистом, а до этого надо постоянно работать", - отмечает Валентин Соколов.

Уже 28 лет он возглавляет конструкторское бюро завода. Поздравить Валентина Соколова с присвоением звания "Почетный машиностроитель России" пришел весь коллектив КБ во главе с заместителем технического директора – главным технологом АПЗ Сергеем Комаровым.

