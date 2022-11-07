Изображения георгиевской ленты и триколора появятся на нижегородской телебашне вечером 9 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Изображения георгиевской ленты и триколора появятся на нижегородской телебашне вечером 9 декабря. Об этом сообщили в нижегородском филиале РТРС.

Согласно информации, ко Дню героев Отечество с 20:00 до 22:00 грани высотной доминанты также украсят армейские зведы.

День героев Отечества был утвержден в 2007 год как дань памяти героизму предков. Дата приурочена к учреждению в 1769 году высшей военной российской награды – ордена Святого Георгия Победоносца.

Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.