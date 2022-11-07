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Экономика

Комитет по бюджету Думы Дзержинска оценил исполнение пяти нацпроектов как "надлежащее"

09 декабря 2022 14:43  [54] Экономика
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Комитет по бюджету и налогам Думы Дзержинска оценил исполнение пяти нацпроектов как "надлежащее". Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Согласно информации, такую оценку получили нацпроекты "Образование", "Культура", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология", реализованные в Дзержинске в текущем году.

Думе рекомендовано принять проект решения с учетом принятых оценок. 

Кроме того, члены комитета рассмотрели проект бюджета Дзержинска на 2023 и плановый период 2024-2025 годов.

По итогам обсуждения на профильных комитетах сформировано несколько протокольных поручений и составлена таблица предложений от депутатского объединения КПРФ в городской Думе, депутатов Нины Аранович и Романа Шилова.

Проект главного финансового документа также рекомендован к принятию на заседании Думы.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Дзержинска в 2023 году составят 7,4 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет Дзержинск Нацпроект
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