Комитет по бюджету Думы Дзержинска оценил исполнение пяти нацпроектов как "надлежащее" Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Комитет по бюджету и налогам Думы Дзержинска оценил исполнение пяти нацпроектов как "надлежащее". Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Согласно информации, такую оценку получили нацпроекты "Образование", "Культура", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология", реализованные в Дзержинске в текущем году.

Думе рекомендовано принять проект решения с учетом принятых оценок.

Кроме того, члены комитета рассмотрели проект бюджета Дзержинска на 2023 и плановый период 2024-2025 годов.

По итогам обсуждения на профильных комитетах сформировано несколько протокольных поручений и составлена таблица предложений от депутатского объединения КПРФ в городской Думе, депутатов Нины Аранович и Романа Шилова.

Проект главного финансового документа также рекомендован к принятию на заседании Думы.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Дзержинска в 2023 году составят 7,4 млрд рублей.