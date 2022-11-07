Доходы бюджета Дзержинска в 2023 году составят 7,4 млрд рублей Экономика

Дума Дзержинска рассмотрела проект бюджета города на 2023 год в рамках "нулевого чтения". Об этом сообщили в пресс-службе думы.

Согласно информации, бюджет Дзержинска на ближайшие три года будет бездефицитным, доходы и расходы составят 7,4 млрд рублей.

Более 70% общих расходов направят на социальную сферу (5,2 млрд рублей).

Как отметил руководитель депутатского объединения "Единая Россия" в Гордуме Виктор Романов, администрация Дзержинска активно привлекает в муниципальную казну областные и федеральные средства.

Председатель комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике Нина Аранович выделила большую совместную работу, которую провела администрация города и министерство финансов Нижегородской области по составлению оптимального городского бюджета.

Депутаты Гордумы также отметили открытость бюджета.

Дальнейший детальный анализ бюджета Дзержинска запланирован в городской Думе на заседаниях комитетов, которые пройдут в начале декабря.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Дзержинска увеличены почти на 102 млн рублей.