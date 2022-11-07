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Экономика

ОМК получила золото в рейтинге лучших работодателей России в 2022 году

09 декабря 2022 14:35  [41] Экономика
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) вошла в "золотой список" компаний в рейтинге лучших работодателей России в 2022 году по версии Forbes.

Эксперты рейтинга оценивали компании по трем направлениям: "Сотрудники и общество", "Экология" и "Корпоративное управление". Основное внимание акцентировали на социальных параметрах, например, отмечали наличие у участников комплекса программ, выходящих за рамки привычного социального пакета, учитывали, кто смог сохранить штат в кризисных условиях и повысить заработную плату. По вкладу в экологию, развитие сотрудников и общества компания получила "золотую" оценку, по корпоративному управлению – "платиновую".

В конце 2021 и начале 2022 года ОМК, чьи заводы, депо и другие промышленные площадки находятся в 34 городах, увеличила среднюю заработную плату сотрудникам рабочих и инженерных специальностей в среднем до 20%, а также расширила меры соцподдержки. В частности, ввела программу дополнительного медицинского страхования для всего коллектива, чтобы обеспечить людей качественными медицинскими услугами, предоставляет материальную помощь на частичную компенсацию затрат, связанных с дорогостоящим лечением (например, операциями, покупкой лекарств, реабилитацией) и пр. В компании придерживаются принципа "развитие – это взаимно", уделяя наибольшее внимание профессиональному развитию сотрудников и поддерживая высокий уровень вовлеченности. Программы обучения проводят в очном и онлайн-формате. В 2021 год в компании в 1,5 раза увеличили количество человеко-курсов, на одного сотрудника в среднем пришлось 24 часа обучения.

Компания поддерживает социальную сферу регионов, где находятся ее предприятия, а также помогает решать социальные проблемы их жителей. В 2022 году на эти цели по решению Совета директоров ОМК направили 1,7 млрд руб. Это почти вдвое больше, чем в пандемийном 2020 году. Треть расходов компании – это проекты создания комфортной городской среды в регионах. Среди них – благоустройство и реновация парков, скверов и набережных в Выксе (Нижегородская область), Благовещенске (Башкортостан), Чусовом (Пермский край) и других городах. Это и совместные с муниципалитетами проекты по обновлению инженерных коммуникаций – тепло- и водоснабжения, строительство дорог. Значительные средства ОМК направила на поддержку здорового образа жизни, массового и профессионального спорта. Оказывала помощь социальным учреждениям, соцпредпринимателям и НКО. Финансировала культурные проекты и поддерживала волонтеров-добровольцев.

Большое внимание ОМК уделяет вопросам снижения влияния производств на природу. Так, у крупнейшего предприятия компании – завода ОМК в Выксе – один из самых лучших показателей экологичности. Более 95% твердых бытовых отходов завод передает на переработку. Выбросы парниковых газов на тонну стали в 5,5 раз ниже среднего показателя в отрасли. В этом году компания приняла климатическую стратегию по своему заводу в Выксе: до 2050 года там будут снижать удельные выбросы парниковых газов и углеродоемкость продукции. Кроме того, ОМК запустила собственное волонтерское экологическое движение, которое объединило сотни сотрудников из разных регионов.

"Компания для нас – это прежде всего люди. Создание безопасных и комфортных условий труда, развитие персонала, поддержка жителей в регионах присутствия – приоритетные направления нашей работы. В 2023 году мы продолжим улучшать качество жизни сотрудников и их семей через долгосрочные социальные инвестиции и знаковые социальные программы. Планируем увеличить финансирование на модернизацию городской социальной инфраструктуры и проекты комфортной городской среды. Продолжим поддерживать малый бизнес и волонтеров. Сотрудничать с образовательными учреждениями для подготовки высококвалифицированного персонала", – отметила директор по управлению персоналом ОМК Светлана Николашина.

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Теги:
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