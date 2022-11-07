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Бизнес

ВТБ стал лидером рейтинга работодателей Forbes

09 декабря 2022 16:15  [30] Бизнес

ВТБ второй год подряд вошел в платиновую группу лидеров рейтинга журнала Forbes "Лучшие работодатели России". Банк получил платиновый статус по двум метрикам оценки – "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление", а в категории "Экология" – золотой.

Организаторы рейтинга отметили ведущий статус ВТБ среди крупнейших работодателей России. В этом году Forbes сделал акцент в основном на социальных параметрах оценки компаний, таких как качество применяемых в организациях HR-практик и уровень социальной ответственности в кризисных условиях.

Руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков отметил: "Мы понимаем, насколько в текущих условиях важна поддержка сотрудников. Несмотря на беспрецедентные вызовы этого года, мы провели в установленные сроки ранее запланированный пересмотр заработных плат сотрудников, уделили особое внимание программам корпоративного обучения, направленным на повышение готовности сотрудников к изменениям в условиях новой реальности. Мы продолжили набор персонала на различные позиции, активно развивали направления работы с выпускниками вузов и молодыми специалистами. Мы рады, что экспертное жюри рейтинга снова так высоко оценило нас как одного из самых привлекательных работодателей страны".

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Теги:
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