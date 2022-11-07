Торжественные мероприятия ко Дню героев отечества прошли в Нижегородском кремле Общество

Фото: Александр Воложанин

Торжественные мероприятия ко Дню героев Отечества прошли в Нижегородском кремле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, к мемориалу "Вечный огонь" цветы возложили полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, заместители губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и Петр Банников, председатель Заксобрания региона Евгений Люлин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, нижегородцы во все времена верно служили Отечеству ратным и мирным трудом.

Евгений Люлин подчеркнул, что традиция героизма и чувство сопричастности к историческим событиям живы в сердцах современников.

"Именно это делает нас гражданами, достойными жизни в великой стране", - сказал председатель областного парламента.

Также в рамках мероприятия состоялось торжественное шествие военных, представителей силовых ведомств, кадетов и юнармейцев.

Ранее сообщалось, что изображения георгиевской ленты и триколора появятся на нижегородской телебашне вечером 9 декабря.