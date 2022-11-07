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Общество

Зампредседателя ЗСНО Ольга Щетинина встретилась с делегацией из Кубы

09 декабря 2022 16:45  [103] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В нижегородском Заксобрании состоялась встреча первого зампредседателя ЗСНО Ольги Щетининой с делегацией из Республики Куба.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в мероприятии также приняли участие депутаты Заксобрания Игорь Норенков и Людмила Буркова.

Ольга Щетинина напомнила, что Нижегородская область сотрудничает с Республикой Кубой с 2004 года. В 2018 году на Кубе было запущено производство автомобилей группы ГАЗ. В Нижегородской области активно используют достижения кубинской фармацевтики. На базе городской больницы №33 в 2017 году создан Российско-кубинский центр по спасению нижних конечностей. Там используют уникальный препарат кубинского производства и успешно помогают больным сахарным диабетом в лечении синдрома диабетической стопы.

"Россия и Куба – являются добрыми друзьями и партнёрами уже на протяжении многих лет и сейчас наше сотрудничество становится еще более масштабным. Прежде всего это туристическая сфера, в прошлом году Кубу посетили почти 150 тысяч россиян. Уверена, что теперь, когда пандемия отступила, количество туристов, в том числе из Нижегородской области, вырастет в разы. Мы также с удовольствием примем гостей с "острова свободы" в нашем регионе", - отметила первый зампредседателя ЗСНО.

Советник по вопросам туризма посольства Республики Куба в Российской Федерации Хуан Карлос Эскалона Пельисер подчеркнул, что у делегации остались прекрасные впечатления от Нижнего Новгорода.

"Очень много точек соприкосновения, нам есть, где ещё развивать сотрудничество. Но то, чего уже удалось достигнуть в различных сферах – не может не радовать! Мы, со своей стороны, готовы помогать в создании имиджа Нижегородской области как туристического региона, чтобы как можно больше наших граждан захотели сюда приехать", - подчеркнул советник кубинского посольства.

В завершение встречи Ольга Щетинина вручила представителям кубинской делегации памятные подарки – плакетку Казаковская филигрань и подарочный платок с хохломским узором.

Ранее Ольга Щетинина и посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой обсудили вопросы международного межпарламентского сотрудничества.

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Теги:
Международное сотрудничество Ольга Щетинина
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