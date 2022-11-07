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Общество

"Единая Россия" совместно с Минпросвещения провели первый Всероссийский форум "Школа Героя"

09 декабря 2022 19:02  [80] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" и Минпросвещения при поддержке Российского военно-исторического общества провели первый Всероссийский форум "Школа Героя". Он прошел в Музее Победы на Поклонной горе в Москве и был приурочен ко Дню Героев Отечества.

В своем приветственном слове к участникам форума президент Владимир Путин подчеркнул, что считает проведение мероприятия значимой и востребованной инициативой, которая призвана внести большой вклад в воспитание детей и молодежи, объединить созидательный потенциал общественных, волонтерских, общеобразовательных организаций, которые носят имена легендарных Героев.

"Наша страна во все времена славилась яркими, талантливыми, сильными духом людьми. Их отвага, трудовые свершения навеки останутся в памяти народа. Мы гордимся воинами, защищающими сегодня безопасность, национальные интересы Отечества. Отрадно, что давняя традиция называть школы в честь выдающихся современников получила широкую поддержку. Таких учебных заведений насчитывается более 6 тысяч", – отметил президент, обращение которого зачитал его помощник, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

В свою очередь, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в обращении к участникам форума подчеркнул, что задача партии – оберегать историческую память и не допускать ее искажения, делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением.

"Нацизм пытается идти в наступление и в наши дни. Мы должны быть сильными и стойкими, чтобы не дать врагу ни малейшего шанса. Наши солдаты и офицеры, которые участвуют в специальной военной операции, – настоящие герои. И они готовы пожертвовать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы миллионы наших людей могли говорить на родном языке. Сохранить свои традиции, культуру, веру, само право жить. Как и те, кто напряженным самоотверженным трудом помогают приблизить нашу Победу. Врачи, работники оборонных предприятий, добровольцы, люди самых разных профессий. Все они – герои современной, великой России, достойные безграничного восхищения за свой подвиг во имя Отечества", – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Министр просвещения Сергей Кравцов предложил проводить форум "Школа Героя" ежегодно. Он отметил, что идея его проведения появилась при подготовке совместных с "Единой Россией" мероприятий по развитию патриотического проектов.

"За полгода мы сделали перепись, посмотрели 40 тысяч школ и сегодня знаем каждую школу, а их 6 тысяч, которые носят имя Героя. Важно, чтобы ребята знали, почему ту или иную школу назвали в честь того или иного Героя. Ведь Герой – это тот, на кого равняется молодой человек. Я предлагаю создать Ассоциацию школ Героев – виртуальный музей", – сказал Сергей Кравцов.

Кроме того, "Единая Россия" создаст интерактивную карту "Парта Героя" - по всей стране уже открыто около 10 тысяч таких парт. Это сайт, где будет размещена карта всех открытых в регионе парт героев с полной информацией о них.

Еще одна инициатива, с которой вышла "Единая Россия", – предоставлять льготы при поступлении в вузы для Героев России и Героев, трижды награжденных Орденом Мужества. Они смогут бесплатно и без конкурса поступать в любой вуз, а также бесплатно учиться на подготовительных курсах.

Также в рамках партпроекта "Единой России" "Историческая память" на форуме прошла церемония гашения почтовых марок из серии "Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции", посвященных российским военным, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга и удостоенным звания Героя РФ посмертно.

С инициативой выпустить марки, посвященные Героям России – участникам СВО, в апреле выступил глава комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн.

Было выпущено 10 марок - на каждой изображен портрет Героя, сцена боевых действий и медаль "Золотая Звезда".

"Это большая честь для каждого жителя нашей страны - знать и уважать ее Героев. Мы гордимся военной доблестью и трудовыми подвигами наших соотечественников. Героическая летопись страны складывается из великих подвигов и, на первый взгляд, незаметных поступков - стремления помогать, делать что-то полезное и нужное для других, брать на себя ответственность. День Героев Отечества - это в первую очередь дань уважения патриотам, чья жизнь служит примером любви и верности Родине, их готовности к самопожертвованию, стойкости и мужеству. Это те нравственные ориентиры, на которые мы должны опираться и передавать подрастающему поколению", - отметил депутат Государственной Думы, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов.

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Теги:
Единая Россия Образование Патриотизм
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