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ФНС рассказала нижегородцам о принципах работы Единого налогового счета

10 декабря 2022 09:47  [81] Общество

Фото: ФНС

ФНС рассказала нижегородцам о принципах работы Единого налогового счета.

Согласно информации, на сайте ведомства создана промостраница, на которой можно узнать о всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей – Единый налоговый счет. Нововведение заработает с 1 января 2023 года.

Единый налоговый счет – это возможность платить налоги просто и без ошибок. Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые – больше не придется помнить сроки по разным налогам. В результате, платежи без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги.

Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может ее вернуть или перевести другому плательщику. Причем независимо от срока давности этой переплаты. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.

Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счета можно получить по телефону 8-800-222-22-22, а также у чат-бота Таксика.

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