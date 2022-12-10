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Бизнес

Продукт "Росгосстраха" для питомцев "Зверьё моё" признан инновацией года

12 декабря 2022 11:16  [52] Бизнес

"Зверьё моё" — программа страхования домашних животных от "Росгосстраха, удостоена премии "Время инноваций - 2022" в номинации "Инновация года" в страховании. Церемония награждения состоялась 8 декабря 2021 года в Москве в рамках одноименного форума. 

Продукт "Зверьё моё" призван помочь владельцам собак, кошек, хорьков и мини-пигов получить оперативную ветеринарную помощь через онлайн-консультации и компенсировать расходы в случае лечения питомца в ветклинике. Стоимость программы "Зверьё моё" составляет от 1000 до 5000 рублей в зависимости от варианта наполнения. 

"Порядка 60% российских семей имеют хотя бы одного домашнего питомца, который нуждается в правильном уходе, лечении, комфорте. Рынок товаров и услуг для животных у нас обширен, и разобраться в нем бывает сложно, особенно когда нужна незамедлительная консультация и помощь. Наш полис, позволяющий за сравнительно небольшую стоимость получить уверенность, что в случае недомогания питомца, хозяин сможет быстро связаться с ветеринаром, а затем еще и вернуть деньги за лечение, — заслуженно стал одним из самых клиентоориентированных предложений на страховом рынке. Примечательно, что первым клиентом по программе стал наиболее известный кот из русской классики. "Росгосстрах" застраховал кота Бегемота из дома-музея Булгакова в Москве, вручив его хозяйке полис с номером 001", — рассказывает Юлия Шабанова, руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах".

Премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Лауреаты премии "Время инноваций" — флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.

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Теги:
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