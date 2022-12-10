Почти 5 тысяч рабочих задействованы в Нижнем Новгороде в уборке снега Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 5 тысяч рабочих задействованы в Нижнем Новгороде в уборке снега. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин.

Согласно информации, последствия снегопада устраняют около тысячи рабочих, более 3,5 тысяч дворников и около 500 человек очищают парки и скверы.

Всего с начала зимы в Нижнем Новгороде было вывезено более 200 тысяч кубометров снега.

Сейчас в Автозаводском районе талые воды откачивают на ул. Лескова, Старых производственников, пр. Бусыгина, пр.Кирова, пр. Октября и других. Снег вывозится с территории сквера Славы, с пр. Молодежный и других, вчера с территории района было вывезено более 500 кубометров снега. Внутриквартальные проезды расчищают на ул. Автомеханической, Лескова, Янки Купалы, Львовской, дублере Южного шоссе и др. Противогололедными обработали территории вдоль озера по ул. Пермякова, Культбазе, сквере Прыгунова, сквере Ильича, сквере по ул. Дьяконова, сквере "Самбо", площади Киселева, бульваре по ул. Школьная и других.

В Ленинском районе в выходные вывезли снег с проспекта Ленина и Комсомольской площади. Сегодня запланирован вывоз снега с улиц Новикова-Прибоя, Удмуртской, Космонавта Комарова, проспекта Ленина, Комсомольского шоссе и Комсомольской площади. Также очищены территория на Комсомольской площади, дорога по улице Дружба, тротуары по ул. Снежной, 27/3, пр. Ленина 51/7, ул.Перекопской, 8/1 и др. Кроме того, осуществлялась противогололедная обработка дорог на улицах Кисловодской, Огарёва, Кременчугской, Красногвардейской и других.

В Канавинском районе очистка остановочных павильонов проходит на улице Карла Маркса, Кузбасской, Площади Революции, Мещерском бульваре, Комсомольском шоссе. Очистка прибордюрной полосы на улице Пролетарской, Ярмарочном проезде. Ночью воду откачивали улице Советской.

В Приокском районе было израсходовано порядка 470 тонн противогололедных материалов. Сегодня откачка воды прошла около остановки у администрации района и на съезде с проспекта Гагарина на Мызинский мост. Снег вывозится на проспекте Гагарина, улицах Пятигорской, Тропинина, Жукова.

В Нижегородском районе ночью проводилась уборка основных дорог и пешеходных зон, в том числе улиц Родионова, Бринского, Максима Горького, Алексеевской, Ковалихинской, Короленко, Германа Лопатина, Минина и других. Также снег вывезли с улиц Ковалихинской, Большой Печерской, Ильинской, Алексеевской и других.

В Советском районе идет уборка снега на ул. Бекетова, пл. Советской, проспекте Гагарина. Также отрабатываются обращений жителей.

В Сормовском районе в выходные снег был вывезен из Центра Сормово, ул. Коминтерна, Энгельса, Светлоярской, пр. 70 лет Октября, с остановок общественного транспорта, парковок. В ночь на понедельник на улице Кима было откачено около 50 кубометров талой воды.

В Московском районе за сутки было вывезено более 450 кубометров снега и откачено более 270 кубометров воды. Снег вывозили с пр.Героев, ул.Ярошенко, ул.Чаадаева, ул.Куйбышева и др. Откачка воды велась с дублера Сормовского шоссе и проспекта Героев.

Напомним, что дорожные службы Нижнего Новгорода приведены в режим повышенной готовности из-за снегопада.