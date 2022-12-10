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Более 80% детей в Нижнем Новгороде занимаются в кружках и секциях

12 декабря 2022 18:03  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 80% детей в Нижнем Новгороде занимаются в кружках и секциях. Об этом стало известно на заседании Гордумы по социальной политике.

Согласно информации, в кружках и секциях занимаются почти 156 тысяч юных нижегородцев, что составляет 87,3% от их общего количества. 

В 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" было создано 6025 новых мест в 13 образовательных организациях для реализации общеразвивающих программ всех направленностей. Всего с 2020 года открыто 42 849 мест в 69 организациях, в которых дети обучаются журналистике, театральному искусству, техническому творчеству и изобразительному искусству.

Также в текущем году баннеры с символикой ГТО появились в спортивных залах 9 учреждений. Школьные спортивные клубы в этом году созданы в 117 учреждениях образования.

В следующем же году продолжится работа по обновлению брендирования учреждений допобразования. Также в министерство образования подана заявка на создание в рамках проекта "Успех каждого ребенка" 4643 мест в 12 учреждениях.

Кроме того, планируется, что школьные спортивные клубы будут работать в 90% образовательных организациях.

Ранее сообщалось, что доступность дошкольного образования для детей до 3 лет в Нижнем Новгороде составляет 94%.

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Теги:
Дети Образование
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