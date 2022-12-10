АКРА подтвердила кредитный рейтинг банка "Открытие" на уровне АА(Ru) со стабильным прогнозом Бизнес

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АА(Ru) со стабильным прогнозом, что предполагает высокую вероятность неизменности рейтинга на горизонте 12-18 месяцев. Кроме того, на уровне АА(Ru) подтвержден рейтинг выпусков облигаций банка.

Ключевыми факторами стали системная значимость банка, сильная оценка бизнес-профиля, адекватная позиция по капиталу и ликвидности, удовлетворительная оценка риск-профиля и сбалансированный портфель фондирования.

Системная значимость банка обусловлена поддержкой акционера – Банка России, обслуживанием российских системообразующих предприятий и государственных бюджетных структур, а также привлечением существенного объема средств населения (около 3%). Рыночные позиции банка в разных сегментах определили сильную оценку бизнес-профиля.

Удовлетворительная оценка риск-профиля продиктована тем, что, по данным на 30 сентября 2022 года, качество ссудного портфеля, который составляет более половины активов ФК "Открытие", оценивается как адекватное, учитывая невысокий уровень проблемной задолженности в нем.

Адекватная позиция по ликвидности обусловлена достаточным объемом высоколиквидных активов (с учетом наличия невыбранных кредитных линий Банка России под залог активов) для покрытия потенциальных оттоков, в связи с чем показатель дефицита краткосрочной ликвидности в базовом и стрессовом сценариях выполняется с запасом.

По оценке АКРА, имеющийся уровень достаточности капитала позволяет банку выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов, что обуславливает адекватную позицию по капиталу.