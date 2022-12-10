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Бизнес

АКРА подтвердила кредитный рейтинг банка "Открытие" на уровне АА(Ru) со стабильным прогнозом

13 декабря 2022 11:04  [87] Бизнес

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг АА(Ru) со стабильным прогнозом, что предполагает высокую вероятность неизменности рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.  Кроме того, на уровне АА(Ru) подтвержден рейтинг выпусков облигаций банка.

Ключевыми факторами стали системная значимость банка, сильная оценка бизнес-профиля, адекватная позиция по капиталу и ликвидности, удовлетворительная оценка риск-профиля и сбалансированный портфель фондирования.

Системная значимость банка обусловлена поддержкой акционера – Банка России, обслуживанием российских системообразующих предприятий и государственных бюджетных структур, а также привлечением существенного объема средств населения (около 3%). Рыночные позиции банка в разных сегментах определили сильную оценку бизнес-профиля.

Удовлетворительная оценка риск-профиля продиктована тем, что, по данным на 30 сентября 2022 года, качество ссудного портфеля, который составляет более половины активов ФК "Открытие", оценивается как адекватное, учитывая невысокий уровень проблемной задолженности в нем.

Адекватная позиция по ликвидности обусловлена достаточным объемом высоколиквидных активов (с учетом наличия невыбранных кредитных линий Банка России под залог активов) для покрытия потенциальных оттоков, в связи с чем показатель дефицита краткосрочной ликвидности в базовом и стрессовом сценариях выполняется с запасом.

По оценке АКРА, имеющийся уровень достаточности капитала позволяет банку выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов, что обуславливает адекватную позицию по капиталу.

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Теги:
Банки Открытие
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