Соревнования по дзюдо в Нижнем Новгороде объединили более 100 юных спортсменов региона Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижнем Новгороде прошел юношеский турнир по дзюдо – Кубок школы единоборств "Waza-Ari" на призы депутата фракции "Единой России" Государственной Думы Юрия Станкевича.

Во Дворце спорта "Северная звезда" собрались спортсмены в возрасте от 10 до 11 лет из Нижнего Новгорода, Заволжья, Дзержинска, Семенова и Бора.

"В подобном формате мы проводим первый турнир, и я очень рад, что он получил такой отклик. Атмосфера отличная, от детей, которые выходят на ковер, исходит такая энергия, она бьет ключом. Я полагаю, что ребят, которые сегодня достойно выступают, показывают хороший результат, возьмем на патронаж, чтобы дальше следить за их спортивными успехами. Но я уверен, что каждый из них одержал уже главную победу: преодолел себя, свой страх и вышел на татами", - сказал Юрий Станкевич.

Как добавил депутат, такого рода мероприятиями будет стараться вносить максимальный вклад в поддержку детско-юношеского спорта Нижегородской области.

"Это важно, чтобы поведенческая модель именно здорового образа жизни в нашем обществе укоренялась, и как можно больше увлеченных спортом молодых людей нас окружало и сопровождало по жизни. Сегодня мир испытывает острую нехватку доброго и трепетного отношения друг к другу. И мы знаем, что спорт – это больше не про силу, а про дух. Я надеюсь, что у этих ребят и их близких людей будет как можно больше поводов для гордости за них", - подчеркнул Юрий Станкевич.

Основной задачей школы единоборств "Waza-Ari" является развитие таких видов спорта, как дзюдо и самбо. Как отметил руководитель школы Иван Макаров, эти направления с каждым годом все больше и больше набирают популярность. И сегодня только в их школе именно дзюдо занимаются порядка 300 ребят.

"На таких турнирах ребята получают не только тренировочный, но и соревновательный опыт. Это другие эмоции, другой психологический настрой, поэтому важно, чтобы дети из различных спортивных школ взаимодействовали между собой. Я сам с детства занимаюсь борьбой. И знаю, что победить в схватке прямым путем очень сложно. Здесь важно думать, просчитывать свои шаги и действия. И в дзюдо серьезный акцент делается на безопасность, прежде чем приступить к схваткам мы учим детей страховаться, чтобы не получить травму во время поединка", - рассказал Иван Макаров.

Все участники соревновались в девяти весовых категориях. По итогам турнира победители определялись в каждой из них. По решению организаторов, во всех категориях было выделено по одному золотому и серебряному, а также по два бронзовых призера. Все они получили в награду кубки и медали.

Напомним, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России".