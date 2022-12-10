Каждый шестой нижегородец тратит свыше 3 тыс. рублей в месяц на чаевые Бизнес

Большинство нижегородцев склонны оставлять чаевые за качественное обслуживание. Чаще всего благодарностью стараются не обделять официантов, в то время как курьерам, таксистам, грузчикам и прочим работникам сферы услуг чаевые оставляют реже. Суммы зачастую скромные, но свыше половины граждан в этом году стали давать чаевые чаще, чем раньше. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ПАО СК "Росгосстрах" совместно с "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие").

Чаевые работникам сферы услуг "всегда" или "часто" оставляют две трети респондентов (68%). Женщины благодарят официантов или курьеров чаще мужчин (72% из числа опрошенных женщин против 67% из числа опрошенных мужчин). Лишь 12% респондентов никогда не оставляют чаевых.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, кого они стараются вознаграждать. Свыше половины опрошенных благодарят за обслуживание преимущественно официантов (59%), почти треть — курьеров (32%) и таксистов (28%). Небольшая доля участников опроса стараются всегда оставлять чаевые грузчикам / носильщикам (17%), работникам парикмахерских и салонов красоты (14%), помощникам по хозяйству / домработницам (112%) и заправщикам на АЗС (6%).

Почти треть опрошенных (29%) оставляют до 5% от счета или стоимости услуги, четверть (25%) — как придется, а 22% — в зависимости от суммы счета. 13% оставляют в пределах 5-10% от счета, каждый девятый — 10-20% от счета.

Суммы, которые респонденты оставляют на чай, оказались достаточно скромными. Почти две трети участников опроса (61%) тратят на чаевые менее 1 тыс. рублей в месяц. Каждый пятый (22%) — 1-3 тыс. рублей. Каждый шестой (17%) — от 3 тыс. рублей в месяц.

Ключевым поводом для отказа оставлять чаевые чаще всего служат некорректное поведение персонала (об этом заявили 32% опрошенных), некачественное оказание услуги (29%) и отсутствие при себе наличных (24%). Почти каждого пятого (18%) может удержать от чаевых высокая стоимость услуги. 9% — отсутствие технической возможности оставить чаевые безналичным способом.

За последний год более половины респондентов (56%) стали давать чаевые чаще, причем 23% еще и увеличили размер чаевых.

Четверть опрошенных (25%) стали давать чаевые реже, чем раньше. Каждый седьмой (14%), в частности, сократил расходы на чаевые либо вовсе перестал их оставлять, чтобы использовать эти средства для запланированных покупок. Примечательно, что из общего числа участников опроса треть (34%) уверены, что, отказавшись от чаевых, можно значительно сэкономить и быстро накопить на реализацию кратко- и долгосрочных целей. Большинство опрошенных (55%) убеждены, что чаевые не должны входить в стоимость услуг, в то же время существенная часть респондентов (26%) придерживаются противоположной точки зрения.