ОМК стала лауреатом Международного туристского конкурса за лучший видеоролик о промтуризме Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) стала лауреатом VI Международного туристского конкурса-фестиваля фото, видео и анимации "Диво Евразии". Видеоролик ОМК "Искусство быть металлургом", посвященный промышленному туризму на выксунский завод компании (Нижегородская область), признали лучшим в номинации "Туристские продукты".

Жюри отметило работу ОМК по развитию промышленного туризма в Выксе, где находится крупнейшее предприятие компании, и в целом по продвижению Нижегородской области в российском турпространстве. Эксперты отмечают, что такие проекты, способствуют комплексному развитию малых городов, улучшают городскую среду за счет развития туристической инфраструктуры и локального бизнеса.

Ролик ОМК рассказывает об одном из четырех маршрутов, который действует на металлургическом заводе в Выксе. Маршрут "Искусство быть металлургом" включает посещение первого в России индустриального стрит-арт парка, открытого на территории действующего промышленного предприятия. Здесь находятся муралы Миши Most, Алексея Луки и одного из основателей соц-арта Эрика Булатова. Тут же можно увидеть водонапорную башню, выполненную по проекту гениального инженера Владимира Шухова.

"Запустив в 2018 году промышленный туризм на выксунском заводе ОМК, мы открыли для туристов одно из старейших металлургических предприятий центральной России с 265-летней историей. Богатое историческое и индустриальное наследие, объекты Шухова, современное искусство и мощь металлургического производства завораживают, превращая Выксу в новый центр промышленного туризма Нижегородской области", - отметила руководитель направления культурных проектов ОМК Наталия Щербакова-Юницкая.