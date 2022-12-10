НПФ ВТБ увеличил пенсионные выплаты клиентам более чем в 1,5 раза Бизнес

ВТБ Пенсионный фонд по итогам 11 месяцев года перечислил клиентам по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) 2,4 млрд рублей выплат, что в 1,7 раза превышает значения аналогичного периода прошлого года. Число клиентов, получающих выплаты за счет средств пенсионных накоплений, за год увеличилось почти на 4% до более чем 36 тыс. человек.

Чтобы перевести накопительную пенсию в НПФ ВТБ, клиенту необходимо заключить с фондом договор ОПС и подать заявление о переводе в Пенсионный фонд России не позднее 1 декабря. Оформить такой договор можно в любом отделении фонда.

"Стабильность и надёжность ВТБ Пенсионный фонд являются нашим стратегическим приоритетом. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в этом году, мы продолжаем выполнять все свои обязательства перед застрахованными лицами, обеспечивая непрерывность бизнес-процессов и высокий уровень качества услуг. Накопленная доходность фонда по обязательному пенсионному страхованию за последние 5 лет обгоняет инфляцию на 8,7%, что позволяет нашим клиентам сохранять и приумножать свой пенсионный капитал даже в условиях турбулентности рынков", – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Количество застрахованных лиц, формирующих в НПФ ВТБ свою накопительную пенсию, составляет 2,94 млн человек. Фонд с постоянно высоким результатом проходит процедуру стресс-тестирования Банка России, в том числе по новым сценариям. Это подтверждает адекватность применяемых методов ограничения рисков. По его итогам надежность ВТБ Пенсионный фонд превышает требования, установленные регулятором. В 2022 году рейтинговое агентство "Эксперт РА" в одиннадцатый раз подряд подтвердило рейтинг максимальной надежности ВТБ Пенсионный фонд. Национальное рейтинговое агентство в 2021 году также подтвердило рейтинг максимальной надежности и качества услуг фонда.