Евгений Костин: "Горьковская игрушка" - очень радостный, светлый и необычный конкурс" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Торжественная церемония награждения победителей и призеров II детского творческого конкурса "Горьковская игрушка" состоялась в городской Думе Нижнего Новгорода. Более 2500 юных нижегородцев приняли в конкурсе в этом году.

Проект реализуется депутатским объединением партии "Единая Россия" в городской Думе при поддержке Благотворительного фонда "Купно за едино!" и департамента образования администрации Нижнего Новгорода.

"Конкурс "Горьковская игрушка", который мы проводим уже второй год подряд, очень радостный, светлый и необычный. В нем участвуют воспитанники детских садов и учащиеся школ, которые своими руками мастерят очень красивые новогодние игрушки, создавая у окружающих прекрасное новогоднее настроение. Если в прошлом году свои работы прислали 1,5 тысячи ребят, то в этом году – уже более 2,5 тысяч. Лучшие поделки по итогам первого конкурса были отправлены в города-побратимы. В этот раз мы решили передать их жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей", – отметил заместитель председателя городской Думы, руководитель депутатского объединения партии "Единая Россия" Евгений Костин.

В проекте приняли участие дети в трех возрастных категориях: до 6 лет, от 7 до 11 лет и от 12 до 18 лет. А работы были представлены в номинациях "Символ нового 2023 года", "Мой любимый город – Нижний Новгород", "Зимняя сказка" и "Мир глазами детей".

Как подчеркнул в ходе церемонии награждения руководитель исполкома регионального отделения "Единой России", депутат Законодательного собрания Алексей Антонов, в этом конкурсе было очень трудно определить победителей, потому что все работы очень достойные.

"Проведение этого конкурса становится уже доброй предновогодней традицией, и нам очень приятно, что он находит отклик в сердцах нижегородцев. Все участники – большие молодцы! Видно, что каждый вложил в свою работу частичку своей души. И это только одна из акций "Единой России" в канун Нового года. Впереди любимый всеми праздник, и, конечно, несмотря на внешние обстоятельства все должны прочувствовать его настроение и получить приятные эмоции", - сказал Алексей Антонов.

Партнерами конкурса в этом году выступили Нижегородский театр кукол, Государственный ордена Почета музей им.А.М. Горького, Нижегородский цирк, Театр юного зрителя, компания "Акватория развлечений", сеть кафе "Самурай" и аттракцион "Колесо НиНо".

По итогу мероприятия для участников были представлены концертные номера в исполнении воспитанников Дворца детского творчества им.В.П. Чкалова.