Более 40 нижегородских архитекторов посетили экскурсию по "Школе 800" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 40 нижегородских архитекторов посетили экскурсию по "Школе 800". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках проекта "Архитектурный четверг" представители архитектурного сообщества обсудили подходы к проектированию зданий общеобразовательных учреждений на примере корпуса "Школы 800" в Верхних Печерах.

Директор учреждения Марк Сартан рассказал, что при проектировании школы необходимо учитывать учебный план и логистические связи между помещениями. Так, ученикам должно быть удобно переходить между кабинетами и продолжать учиться после окончания уроков, а учителям - подготавливаться к занятиям и проводить их.

Также он отметил, что библиотека и актовый зал могут расширить свои образовательные функции. Например, в "Школе 800" библиотека "выходит" в холл, что позволяет ей быть многофункциональной.

Проектировщики корпуса в Верхних Печерах отметили, что уникальность архитектурного проекта "Школы 800" заключается в необходимости учитывания сложной формы участка с перепадами высот.

Напомним, автор проекта корпуса в Верхних Печёрах - Андрей Рубцов (Творческая мастерская В.В. Никишина): именно он разработал уникальное пятиэтажное разноуровневое здание. Ранее архитектор отмечал, что в основе решения данного объекта лежала идея не просто вписать здание в существующий ландшафт, но и сделать корпус его продолжением. Работа над проектом велась больше года, но по ходу строительных работ в него также приходилось вносить правки, исходя из существующей ситуации.

30 ноября 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор "Школы 800" Марк Сартан представили президенту России Владимиру Путину корпус образовательного центра в Верхних Печерах. Презентация проекта состоялась в режиме видео-конференции.