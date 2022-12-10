Бывший главврач больницы им. Семашко в Нижнем Новгороде подозревается в подделке документов Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бывший главврач больницы им. Семашко в Нижнем Новгороде подозревается в подделке документов. Об этом сообщается на сайте Московского районного суда.

Согласно информации, Николай Миронов 20 октября был отстранен от должности на время расследования уголовного дела по статье 286 ч. 1 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, бывший главный врач ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко" поручал вносить ложную информацию в медицинские документы для сокрытия недостатков и дефектов в оказываемой пациентам медицинской помощи.

1 декабря апелляционный суд оставил решение об отстранении Николая Миронова от должности без изменений.

Новым главным врачом больницы им. Семашко 26 октября был назначен Сергей Богданов, ранее возглавлявший ГКБ №38.

Ранее сообщалось, что сотрудник нижегородского учреждения допобразования предстанет перед судом за попытку кражи более 10,8 млн рублей.