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Общество

Депутат Гордумы Роман Пономаренко наградил самых активных жителей Автозаводского района

14 декабря 2022 09:20  [62] Общество
Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Активных жителей Автозаводского района наградили депутат Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко и глава района Александр Нагин.

Как сообщили в пресс-службе Гордумы, награждение прошло по итогам премии "Инициативный нижегородец", учрежденной депутатом.

Как отметил Роман Пономаренко, необходимо поощрять тех автозаводчан, которые готовы вкладывать свои силы и талант в развитие родного района и всего Нижнего Новгорода.

"Сейчас данная премия существует только в рамках Автозаводского района, но, по моему мнению, необходимо транслировать наш опыт на весь Нижний Новгород и сделать эту премию общегородской. Так мы можем поблагодарить активных нижегородцев за их инициативность и упорный труд на благо нашего города", – сказал Роман Пономаренко.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев наградил представителей старейших нижегородских династий.

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Теги:
Автозаводский район Городская дума
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