Депутат Гордумы Роман Пономаренко наградил самых активных жителей Автозаводского района

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода
Активных жителей Автозаводского района наградили депутат Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко и глава района Александр Нагин.
Как сообщили в пресс-службе Гордумы, награждение прошло по итогам премии "Инициативный нижегородец", учрежденной депутатом.
Как отметил Роман Пономаренко, необходимо поощрять тех автозаводчан, которые готовы вкладывать свои силы и талант в развитие родного района и всего Нижнего Новгорода.
"Сейчас данная премия существует только в рамках Автозаводского района, но, по моему мнению, необходимо транслировать наш опыт на весь Нижний Новгород и сделать эту премию общегородской. Так мы можем поблагодарить активных нижегородцев за их инициативность и упорный труд на благо нашего города", – сказал Роман Пономаренко.
Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев наградил представителей старейших нижегородских династий.
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