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Политика

"Единая Россия" и Минтруда подготовили новую редакцию закона о занятости

14 декабря 2022 09:52  [105] Политика

Законопроект о занятости, который подготовили "Единая Россия" и Минтруда, направлен на профилактику безработицы и дает возможность доступа к услугам в сфере занятости для новых категорий граждан – не только безработных, но и тех, кто трудоустроен и ищет новую работу или находится под риском увольнения. Положениям законопроекта было посвящено обсуждение, которое провел председатель "Единой России" Дмитрий Медведев с представителями профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, новых регионов.

"В сфере трудовых отношений активно вводится автоматизация. Некоторые профессии просто исчезают. Раньше казалось, что те люди, которые обращаются в службу занятости, по сути, потеряли надежду на самостоятельное трудоустройство. Сейчас же эта служба помогает не только безработным, но и тем, кто хочет найти более интересную или высокооплачиваемую работу", - отметил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что отражение в новом законодательстве должно найти как само понятие занятости, так и платформенной занятости, трудовой мобильности, помощи в открытии собственного дела, оплаты общественных работ. Отдельно председатель партии предложил предусмотреть гарантии трудовых прав жителей новых территорий и мобилизованных граждан.

"С принятием новых регионов в состав России начался процесс их правовой интеграции. При работе над законодательством в сфере занятости необходимо в полном объеме защитить права жителей новых территорий. Подумать над гарантиями мобилизованным гражданам и решением ряда других проблем, которые существуют", - сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь, координатор направления "Хорошая работа – достаток в доме" народной программы "Единой России", замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что документ отвечает целям народной программы партии и современным тенденциям на рынке труда. Он рассказал о новеллах законопроекта. В частности, появляется новая категория - работники, находящиеся под риском увольнения. Предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение их временной занятости, иные формы поддержки, а также меры поддержки работодателей, которые находятся в кризисной ситуации, но стремятся к сохранению рабочих мест.

"Отдельное внимание уделено трудоустройству молодежи, молодых специалистов. Важная норма, что мы даем право обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации, как сейчас, но и по месту фактического проживания гражданина. Полноценно воспользоваться услугами службы занятости смогут самозанятые индивидуальные предприниматели, которые прекратили по объективным причинам свою деятельность. Они смогут получать максимальный размер пособия по безработице", - сообщил он.

Андрей Исаев отдельно остановился на регулировании деятельности самозанятых и платформенной занятости. Эти направления будут вынесены в отдельные законопроекты.

"Сегодня понятие платформенной занятости в законодательстве отсутствует вообще, а самозанятость обозначена только через налоговое законодательство. В связи с чем возникают социальные конфликты между платформенно занятыми и операторами платформ. Мы знаем о стихийных забастовках таксистов, поэтому обязаны предложить способы основанного на принципах социального партнерства разрешения возникающих объективных противоречий. То есть урегулировать возникающие в данном случае правоотношения законодательно", - пояснил Андрей Исаев. 

Разработку законов-спутников поддержал Дмитрий Медведев, Минтруда, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Помимо этого, в закон о занятости могут войти положения о мерах поддержки работодателей, которые трудоустраивают членов семей мобилизованных, и непосредственной поддержке таких семей. Одной из мер может стать социальный контракт без определения критерия нуждаемости. 

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что законопроект можно готовить к рассмотрению. 

"Изменить отдельные его положения и готовиться к тому, чтобы рассматривать на весенней сессии Госдумы", - сказал он.

Напомним, Госдума приняла пакет законов, инициированный "Единой Россией", которые направлены на защиту прав мобилизованных. Парламентарии обеспечили право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи за ЖКУ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.

Ранее были приняты поправки "Единой России" в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную занятость, а также ряд других поправок в законодательство о занятости. Среди них - создание единого портала "Работа России", где доступны все вакансии страны и услуги в сфере занятости. 
Нижегородская область вошла в число первых регионов страны, присоединившихся к проекту предоставления услуг онлайн на портале "Работа России". 

Власти региона в постоянном режиме оценивают ситуацию на рынке труда и в случае необходимости готовы оперативно принять соответствующие меры. По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в начале апреля текущего года начал работу Центр управления трудовыми ресурсами "ОКА" (Областное кадровое агентство). Он дает возможность быстрого обмена информацией между государством и работодателями, а также оперативной реакции на возникающие изменения на рынке труда. Центр занимается не только перераспределением квалифицированных кадров внутри области, но и привлечением специалистов из других регионов, а также переобучением (с последующим трудоустройством) тех, кто в текущий момент остался без работы.

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Теги:
Единая Россия Занятость и безработица
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