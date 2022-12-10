Метель и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области 14 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Метель и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сегодня ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15 м/с и метель.

В связи с этим на дорогах в течение дня образуется снежный накат и гололедица.

Напомним, режим повышенной готовности введен в девяти муниципалитетах Нижегородской области.

По данным на 18:00 13 декабря, около 2 тысяч человек в Нижегородской области оставались без электричества.