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Метель и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области 14 декабря

14 декабря 2022 10:22  [167] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Метель и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сегодня ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15 м/с и метель.

В связи с этим на дорогах в течение дня образуется снежный накат и гололедица.

Напомним, режим повышенной готовности введен в девяти муниципалитетах Нижегородской области.

По данным на 18:00 13 декабря, около 2 тысяч человек в Нижегородской области оставались без электричества.

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