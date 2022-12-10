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Метель и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, сегодня ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15 м/с и метель.
В связи с этим на дорогах в течение дня образуется снежный накат и гололедица.
Напомним, режим повышенной готовности введен в девяти муниципалитетах Нижегородской области.
По данным на 18:00 13 декабря, около 2 тысяч человек в Нижегородской области оставались без электричества.
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