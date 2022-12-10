Нижегородский Роспотребнадзор напомнил о мерах по профилактике гриппа Общество

Нижегородский Роспотребнадзор напомнил об основных мерах профилактики гриппа.

Как сообщили в ведомстве, в связи с подъемом заболеваемости гриппом, нижегородцам рекомендуется носить маски, чаще мыть руки с мылом, использовать антисептик и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Роспотребнадзор предложил закрыть секции и кружки и отменить кабинетную систему в школах Нижнего Новгорода. Также сообщалось, что пик заболеваемости гриппом в Нижегородской области может наступить к концу декабря.