Нижегородский Роспотребнадзор напомнил о мерах по профилактике гриппа

Нижегородский Роспотребнадзор напомнил об основных мерах профилактики гриппа.
Как сообщили в ведомстве, в связи с подъемом заболеваемости гриппом, нижегородцам рекомендуется носить маски, чаще мыть руки с мылом, использовать антисептик и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее Роспотребнадзор предложил закрыть секции и кружки и отменить кабинетную систему в школах Нижнего Новгорода. Также сообщалось, что пик заболеваемости гриппом в Нижегородской области может наступить к концу декабря.
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