Мининский университет подготовил новую концепцию по преподаванию физики в школах Совету ректоров ПФО Общество

Фото: Мининский университет

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков на Совете ректоров Приволжского федерального округа и Нижегородской области 14 декабря представит программу по повышению качества подготовки школьников по физике. В Совете, который возглавляет Роман Стронгин, примут участие председатели и члены Советов ректоров 14 регионов ПФО, заместитель министра Просвещения ОФ Татьяна Васильева, министр науки и образования Нижегородской области Ольга Петрова.

Виктор Сдобняков подчеркивает, что трансформация физического образования, которая стартовала в Мининском в этому году, полностью соответствует задачам, которые обсуждались на совещании в НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" главой Минобрнауки Валерием Фальковым и главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

"Задача нашего проекта с условным названием "Новая физика" - в корне изменить ситуацию с недобором студентов как в классических, так и в политехнических вузах и снижением качества их знаний по естественнонаучным дисциплинам. Это задача комплексная, ресурсами одного вуза ее не решить. Поэтому мы совместно со специалистами Института прикладной физики РАН и физического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского уже открыли отдельный, физико-технологический факультет, перестроили программу обучения физике в Мининском университете, обеспечили нашим студентам возможность работать в передовых вузовских лабораториях наших партнеров и взаимодействовать с научным сообществом. Наша задача - обеспечить школы учителями нового стандарта", - рассказал Виктор Сдобняков.

Кроме того, в ноябре закончилось переобучение первого потока учителей физики школ Нижнего Новгорода в соответствии с новыми методическими разработками Мининского университета, включающими работу с новым содержанием в новой образовательной среде.

Также проект Мининского университета включает в себя системное решение проблемы с подготовкой школьников по естественнонаучным дисциплинам. Для этого планируется выстроить систему для вовлечения детей в "бесшовную" систему подготовки по естественнонаучным направлениям по схеме родители-детский сад – школа – вуз, которое необходимо начинать не с 7 класса, как сейчас, а раньше.