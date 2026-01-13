Стало известно, какие электрички отменят в Нижегородской области в январе Общество

Фото: Александр Воложанин

В январе 2026 года в Нижегородской области произойдут изменения в расписании пригородных поездов — часть маршрутов будет отменена, а на некоторых направлениях запустят новые электрички или изменят их расписание. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Так, начиная с 11 января, по воскресеньям начал курсировать новый поезд № 6264, следующий из Нижнего Новгорода в Правдинск.

С 12 января ежедневно начал ходить поезд № 6046 по маршруту Варя – Правдинск. Кроме того, по субботам теперь доступна электричка № 6245, соединяющая Правдинск с Нижним Новгородом.

Также с 12 января изменён маршрут поезда № 6243 — теперь он отправляется из Правдинска в 06:25, делает остановку в Балахне в 06:34, а далее следует по прежнему расписанию.

С 16 января по пятницам вводятся два новых пригородных рейса: поезд № 6234 будет отправляться из Нижнего Новгорода в Моховые Горы в 14:35 и прибывать в 15:15. Затем в 15:27 начнёт движение поезд № 6217/6218, следующий до проспекта Гагарина, куда прибудет в 17:36.

Вместе с этим из графика исчезает поезд № 6017/6018, ранее курсировавший по пятницам от Нижнего Новгорода до проспекта Гагарина.

Некоторые маршруты будут полностью отменены:

с 12 января прекращается движение поездов № 6246 Нижний Новгород – Балахна и № 6267 Правдинск – Нижний Новгород (по будням с понедельника по четверг);

с 16 января отменяется поезд № 6269 Починки – Нижний Новгород;

Нижний Новгород; с 17 января прекращается курсирование маршрута № 6266 Нижний Новгород – Правдинск (по субботам).

