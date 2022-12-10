Нацпроекты — людям
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
14 декабря 2022 13:50  [52] "Ростелеком" раздает клиентам 2 миллиона призов
14 декабря 2022 13:38  [65] ВТБ перевел обслуживание клиентов на новую отечественную платформу
14 декабря 2022 10:04  [127] "Открытие Авто": большинство автовладельцев ПФО готовы платить за проезд по платной трассе не более 500 рублей
13 декабря 2022 18:40  [396] Производитель бытовой химии "Синергетик" планирует расширить производство в Дзержинске
13 декабря 2022 16:45  [173] ВТБ стал победителем премий "Время инноваций" и Digital Leaders
13 декабря 2022 15:56  [166] ПСБ открыл 200-й офис в новых регионах
13 декабря 2022 15:34  [171] НПФ ВТБ увеличил пенсионные выплаты клиентам более чем в 1,5 раза
13 декабря 2022 14:53  [176] Производительность ООО "Судостроение судоремонт" увеличится на 10% благодаря участию в нацпроекте
13 декабря 2022 14:28  [174] ВТБ и "Ростелеком" провели первый межбанковский платёж с помощью "Сервис-бюро СПФС"
13 декабря 2022 13:56  [167] Банк "Открытие" расширил программу финансирования дилеров, предлагающих адаптации коммерческих авто
Бизнес

ВТБ перевел обслуживание клиентов на новую отечественную платформу

14 декабря 2022 13:38  [65] Бизнес

ВТБ разработал и реализовал по всей сети новую фронтальную систему для обслуживания розничных клиентов. ВТБ Pro включает в себя ключевые финансовые услуги и позволяет оперативно внедрять новые сервисы, существенно ускорив их работу для клиентов. Это собственная разработка банка, которая позволит обеспечить в его периметре полный технологический суверенитет.

Сегодня на ВТБ Pro перешли уже более 1300 розничных отделений банка, более 500 точек обслуживания клиентов Private Banking и "Привилегии", а также смежные департаменты, работающие с клиентскими данными. На новую фронтальную систему также переведены все бизнес-операции, необходимые при обслуживании розничных клиентов. Благодаря этому пользователи смогут быстрее получать услуги как в отделениях, так и в дистанционных каналах. В частности, у пользователей ВТБ Онлайн более чем в два раза сократилось время проведения операций по переводам.

Микросервисная платформа ВТБ Pro пришла на смену зарубежному монолитному решению, уже не позволяющему создавать современные фронтальные системы. Платформа полностью разработана силами банка на передовом технологическом стеке ВТБ, без участия коробочных решений.

"Над платформой ВТБ Pro на протяжении двух лет работала команда примерно из 4 тысяч человек. Огромная фронтальная система стала одним их самых масштабных технологических проектов за всю историю ВТБ. Нашей целью было уйти от монолитных систем в микросервисную архитектуру. Тысячи банковских микросервисов логически объединены в группы – кредитные карты, потребительское кредитование, цифровые справки, инвестиционные счета и другие, – каждая из которых встраивается своим независимым пользовательским интерфейсом в канальное приложение ВТБ Pro. Это позволяет оперативно внедрять новые сервисы и запускать обновления по мере необходимости, независимо друг от друга", — отметил вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента технологического развития розничного бизнеса Антон Малюга.

"ВТБ стремится сделать обслуживание клиентов максимально комфортным как по времени, так и по продуктовым условиям. В этом году мы полностью поменяли фронтальное решение, в котором работают наши менеджеры. Переход на новую платформу помогает нам упростить «клиентский путь» и быстрее внедрять новые опции и улучшения, реагируя на потребности пользователей. Например, теперь мы оформим договор комплексного обслуживания с новым клиентом в 4-5 раз быстрее, чем раньше. Это касается не только дистанционных сервисов и отделений банка, выездные сотрудники также работают в новой системе, проводя те же операции, что ранее были доступны только в офисах. Переход на новую платформу - это большой шаг в сторону омниканальности наших сервисов и позволит каждому клиенту получить высокий уровень сервиса независимо от точки взаимодействия с банком", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента розничного бизнеса Павел Кудрявцев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph