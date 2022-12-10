Нацпроекты — людям
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
14 декабря 2022 14:22  [7] Банк "Открытие": у регулятора нет причин менять ключевую ставку
14 декабря 2022 13:50  [65] "Ростелеком" раздает клиентам 2 миллиона призов
14 декабря 2022 13:38  [75] ВТБ перевел обслуживание клиентов на новую отечественную платформу
14 декабря 2022 10:04  [130] "Открытие Авто": большинство автовладельцев ПФО готовы платить за проезд по платной трассе не более 500 рублей
13 декабря 2022 18:40  [398] Производитель бытовой химии "Синергетик" планирует расширить производство в Дзержинске
13 декабря 2022 16:45  [175] ВТБ стал победителем премий "Время инноваций" и Digital Leaders
13 декабря 2022 15:56  [169] ПСБ открыл 200-й офис в новых регионах
13 декабря 2022 15:34  [173] НПФ ВТБ увеличил пенсионные выплаты клиентам более чем в 1,5 раза
13 декабря 2022 14:53  [179] Производительность ООО "Судостроение судоремонт" увеличится на 10% благодаря участию в нацпроекте
13 декабря 2022 14:28  [177] ВТБ и "Ростелеком" провели первый межбанковский платёж с помощью "Сервис-бюро СПФС"
Бизнес

"Ростелеком" раздает клиентам 2 миллиона призов

14 декабря 2022 13:50  [65] Бизнес

"Ростелеком" запустил онлайн-игру "Генератор подарков" для своих клиентов-участников программы лояльности "Бонус". Абоненты могут превратить бонусные баллы в подарки к новогодним праздникам для себя и близких.

Каждый запуск генератора приносит игроку приз или дополнительный шанс на получение суперприза – одного из десяти сертификатов на путешествие на сумму 50 000 рублей от компании Level.Travel.

"Ростелеком" приготовил для своих клиентов более 2 миллионов ценных призов, среди которых скидки на услуги компании, подарки от онлайн-кинотеатра Wink и сервиса "Ростелеком. Лицей", а также партнеров программы "Бонус" — "Л’Этуаль", "SUNLIGHT", "Ozon", "РЖД Бонус", "Яндекс Go", "Золотое яблоко", "KIKO Milano", "БКС Инвестиции", "ЛитРес".

Онлайн-игра завершится 15 января 2023 года. Принять участие в ней могут действующие и новые клиенты компании – достаточно быть зарегистрированным в программе "Бонус" в личном кабинете "Ростелекома", авторизоваться на сайте игры и получить приветственный заряд для старта.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры "Генератор подарков" доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности размещена на сайте rt.ru в разделе "Бонус".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph