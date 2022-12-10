Станислав Прокопович: "Нацпроект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Нижнем Новгороде планово и системно" Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 14 декабря обсудили итоги исполнения национальных проектов в 2022 году. По словам председателя постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Прокоповича, по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" достигнуты значительные результаты в финансовом исполнении и объемах дорожных работ:

"Глава города в своем докладе сегодня достаточно подробно рассказал о реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Нижнем Новгороде в уходящем году, о том, как строятся и ремонтируются наши дороги. А также он подчеркнул, что вопросу содержания дорог уделяется особое внимание. Жители города тоже видят результаты этой системной работы.

В текущем году было заключено пять контрактов на ремонт 21 участка автомобильных дорог, протяженность которых превышает 23,3 км. Техническая готовность по всем объектам составляет 100%, сейчас идет оплата выполненных подрядными организациями работ. Финансирование составило порядка 1 млрд рублей – это очень существенные средства. Хочется продолжать, не снижая набранных темпов.

Отдельно хотелось бы отметить работу по реализации проекта по модернизации светофорных объектов. По этому направлению задан хороший темп. В 2022 году на обновление 36 светофорных объектов выделено около 214 млн рублей. Приемка и оплата работ завершится до конца года. Кроме того, уже в стадии проектирования на будущий год находятся 48 светофоров.

В целом подчеркну, что Нижегородская область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по объему выполненных дорожных работ. В прошлом году мы стали первыми в стране по этим видам работ, и город в этой части также успешно справляется.

Работа в рамках нацпроекта ведется планово и системно. На такое же эффективное взаимодействие с администрацией и подрядными организациями мы будем рассчитывать и впредь", - сказал Станислав Прокопович.