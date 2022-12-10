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Происшествия

После начала СВО число случаев телефонного мошенничества снизилось на 15%

14 декабря 2022 17:06  [31] Происшествия

Стало известно, что после начала специальной военной операции на Украине число случаев телефонного мошенничества в России снизилось на 15%, сообщают "Народные Новости".

Как рассказал российский ученый-криминалист и эксперт в области кибербезопасности Виталий Вехов, еще до начала СВО мошенники наиболее часто звонили именно с территорий Украины, Нидерландов и ряда отдельных государств Евросоюза. В результате со счетов россиян были похищены сотни миллиардов рублей.

По словам эксперта, мошенники оборудовали колл-центры прямо в жилых домах, и оттуда осуществляли свои преступные действия. Это выяснилось после того, в ходе СВО были освобождены Мариуполь и другие территории. В колл-центрах российскими военнослужащими были найдены целые инструкции о том, как вести диалог с человеком, учитывая его возраст и социальный статус. Как отмечает Виталий Вехов, телефонный терроризм проводился Украиной осознанно, с использованием научных методик.

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Теги:
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