НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова Бизнес

НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова.

Тема интернет-конференции: "Развитие промышленности и предпринимательства в Нижегородской области в 2022 году".

Вопросы спикеру принимаются до 22 декабря.

В рамках интернет-конференции глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов расскажет об итогах реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы", деятельности регионального Фонда развития промышленности, промежуточных итогах работы предприятий, достижениях и перспективных планах.