НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова.
Тема интернет-конференции: "Развитие промышленности и предпринимательства в Нижегородской области в 2022 году".
Вопросы спикеру принимаются до 22 декабря.
В рамках интернет-конференции глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов расскажет об итогах реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы", деятельности регионального Фонда развития промышленности, промежуточных итогах работы предприятий, достижениях и перспективных планах.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+