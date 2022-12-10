Нижегородская область сэкономила на торгах в ноябре почти 270 млн рублей Экономика

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в ноябре 2022 года 272 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Согласно информации, в ноябре ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 178 процедур торгов на 2,1 млрд рублей. Средства были сэкономлены на выполнении работ по капитальному ремонту социально значимых учреждений (132,1 млн рублей), на разработке проектной документации и выполнении проектно-изыскательских работ (17 млн рублей).

На один состоявшийся лот было подано в среднем 6,9 заявки участников.

Всего в январе-ноябре 2022 года экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 2,6 млрд рублей. С начала года проведено 1367 процедур торгов на 41,8 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано в среднем 4,5 заявки участников.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в октябре сэкономила на торгах более 400 млн рублей.