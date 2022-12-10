Нижегородцы смогут встретить Новый год без долгов за газ Общество

Фото: “Газпром межрегионгаз Нижний Новгород”

АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" проводит акцию "В Новый год без долгов за ГАЗ!" для абонентов, имеющих задолженность.



Чтобы стать участником акции, имеющим задолженность нижегородцам нужно оплатить долг за газ до 31.12.2022. В этом случае в январе 2023 года АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" спишет пени. Изменения можно будет увидеть уже в январском платежном документе!

Условия акции не распространяются на пени, взысканные в судебном порядке.