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Экономика

Нижегородским компаниям предоставят налоговый вычет за поддержку учреждений культуры и образования

15 декабря 2022 17:03  [72] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Компаниям, которые поддерживают учреждения культуры и образования Нижегородской области, предоставят налоговый вычет. Соответствующее решение приняли депутаты нижегородского Заксобрания.

Размер инвестиционного налогового вычета будет в процентном отношении зависеть от объема поддержки таких учреждений, а также от стоимости имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям.

"Многие компании в Нижегородской области и сейчас помогают школам, техникумам, музеям, театрам и домам культуры с оснащением оборудованием или финансированием проектов. Чтобы поддержать такие предприятия и мотивировать бизнес участвовать в развитии учреждений образования и культуры, фракция "Единая Россия» предложила ввести инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Также мы хотим поддержать предприятия, которые готовят новых специалистов для работы на своих производствах, передают оборудование техникумам или организуют работу профильных классов в школах, создать бесшовную систему подготовки кадров в Нижегородской области", - подчеркнула первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия" Ольга Щетинина.

Председатель комитета ЗСНО по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков напомнил, что регионы РФ получили право устанавливать дополнительные меры стимулирования организаций, которые оказывают помощь учреждениям образования и культуры. "Внесение изменений в региональный закон будет мотивировать их еще более активно участвовать в развитии образовательного процесса и готовить квалифицированные кадры. Депутаты Законодательного Собрания обязательно будут вести мониторинг и анализировать, как будет работать закон, чтобы при необходимости вносить корректировки", - отметил Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что применение инвестиционного налогового вычета в Нижегородской области планируют расширить.

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Теги:
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