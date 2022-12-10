Память воинов, погибших в СВО, предложили увековечить в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде предлагается увековечить память выпускников школ, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Соответствующая инициатива была единогласно поддержана на заседании Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде 14 декабря.

Сопредседатель Комитета по увековечению памяти Олег Лавричев напомнил, что на ноябрьском заседании городской Думы депутаты согласовали внесение изменений в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде в части установки мемориальных досок в память о погибших в специальной военной операции.

"Новая норма дает нам возможность сохранять память о тех, кто погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик и других освобождаемых территорий", – пояснил он.

Как рассказали в пресс-службе Гордумы, инициаторами увековечения памяти выпускников выступили коллективы школ № 175, 20, 85, 105, 138, 37, 59, 160, 181, 77, 5, 169, 177, 72.

"Полностью поддерживаю инициативу школ по увековечению памяти наших ребят, но анализируя тексты на планируемых к размещению мемориальных досках, я сравниваю их с текстами на памятных объектах участникам Великой Отечественной войны. На последних, кроме звания, указывается и должность воинов. Это более емко характеризует, где человек воевал, в чем его подвиг", – подчеркнул председатель Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода Николай Колосов.

"Сегодня на части учебных учреждений уже расположены мемориальные доски погибшим на подводных лодках «Курск», «Комсомолец», афганцам, ребятам, погибшим на Северном Кавказе. Но на мемориальной доске много не напишешь. Поэтому необходимо в школах делать музеи и уголки памяти, а также проводить другие памятные мероприятия", – сказал член Общественной палаты Нижегородской области, председатель Правления Нижегородского филиала "Российского Союз ветеранов Афганистана" Валерий Бирюков.

Заместитель председателя Гордумы Николай Сатаев считает, что сохранение памяти о погибших бойцах является важной составляющей патриотического воспитания в учебных учреждениях города. "Нужно в классах наряду с официальной атрибутикой, флагом и гербом, оформлять стенды с подробной информацией о Героях, чтобы она была доступна каждому ребенку", – добавил он.

Олег Лавричев отметил, что у образовательных организаций должно быть право выбора, где установить мемориальную доску: на фасаде здания, входной группе или внутри школы. Директора школ единогласно поддержали данное предложения председателя городской Думы.

"Если установить мемориальную доску внутри школы, например, в фойе, то там можно расположить и уголок памяти, и информационный стенд, и место для возложения цветов. Если мы хотим добиться содержательного эффекта, то размещение памятного объекта внутри здания нам в этом поможет", – отметил он.

Также Олег Лавричев добавил, что в дальнейшем Комитет будет прорабатывать и другие формы увековечения памяти погибших воинов, чтобы их подвиг был сохранен в истории города.

По итогам заседания Комитетом было принято решение рекомендовать городской Думе Нижнего Новгорода увековечить память нижегородцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.