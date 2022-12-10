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Нижегородские предприниматели взяли 151 льготный заем под 2-6,5% годовых по совместной программе региона и Корпорации МСП. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Согласно информации, общая сумма займов составляет более 2,4 млрд рублей.
Предприниматели могут получить заем по программе стимулирования кредитования Корпорации МСП, а регион возмещает от 5 до 8 п.п.
Как рассказал Андрей Саносян, итоговая процентная ставка составило от 2% годовых.
Замгубернатора добавил, что бизнес также может получить льготные займы по программам "ПСК + 1764" и "Антикризис 2.0".
Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект по поддержке предпринимательства.
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