Нижегородские предприниматели взяли 151 льготный заем под 2-6,5% годовых по совместной программе региона и Корпорации МСП Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские предприниматели взяли 151 льготный заем под 2-6,5% годовых по совместной программе региона и Корпорации МСП. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Согласно информации, общая сумма займов составляет более 2,4 млрд рублей.

Предприниматели могут получить заем по программе стимулирования кредитования Корпорации МСП, а регион возмещает от 5 до 8 п.п.

Как рассказал Андрей Саносян, итоговая процентная ставка составило от 2% годовых.

Замгубернатора добавил, что бизнес также может получить льготные займы по программам "ПСК + 1764" и "Антикризис 2.0".

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект по поддержке предпринимательства.