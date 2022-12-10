Парк в микрорайоне "Молодежный" благоустроят в Дзержинске в 2023 году по программе ФКГС Общество

Парк в микрорайоне "Молодежный" благоустроят в Дзержинске в следующем году по программе ФКГС. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

По его словам, в 2023 году в городе будут благоустроены сразу два общественных пространства. Помимо парка в "Молодежном", власти города также приведут в порядок зону отдыха на озере Святое.

Ранее оба сквера заняли первые места в рейтинговом голосовании по программе ФКГС. Дзержинцы высказались за разработку концепций благоустройства парков, и представили свои предложения проектировщикам.

В частности, жители предложили оборудовать пешеходный переход через Заревскую объездную дорогу, пересмотреть место размещения общественного туалета, установить комнату для матери и ребенка. Дзержинцы также высказались за большие беседки и вандалоустойчивые скамейки, площадку для заливки катка с местом для переодевания и фудкортом, сценическую площадку для выступления творческих коллективов и удобную парковку.

"Молодежный" станет первым парком в этой части города. Поскольку необходимо обеспечить комфорт всем жителям прилегающих территорий, в проект также включили детские площадки, площадку для выгула собак и зоны спокойного отдыха. На втором общественном пространстве – Святом озере - важно сохранить зеленые насаждения, провести берегоукрепительные работы, сохранить природную гармонию. Справедливые замечания жителей должны быть учтены при итоговом проектировании", - отметил Иван Носков.

Ранее сообщалось, что дополнительные 27,5 млн рублей направят на благоустройство Парковой аллеи в Дзержинске.