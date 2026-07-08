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Общество

Нижегородцам рассказали, какие анализы можно бесплатно сдать перед ЭКО

08 июля 2026 16:18 Общество
Нижегородцам рассказали, какие анализы можно бесплатно сдать перед ЭКО

Фото: Александр Воложанин

В России женщины могут бесплатно воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и предимплантационным генетическим тестированием (ПГТ) эмбрионов в рамках программы ОМС. ПГТ позволяет значительно повысить шансы на рождение здорового ребёнка.

Что доступно по полису ОМС

По базовой программе ОМС оба партнёра могут пройти бесплатное обследование и сдать анализы. Для мужчин это включает спермограмму, для женщин — общий и биохимический анализ крови, гормональный профиль, общий анализ мочи, цитологическое исследование шейки матки, флюорографию, маммографию, ЭКГ и УЗИ органов малого таза. При наличии генетических заболеваний у родственников врач может назначить криотипирование — исследование хромосомного аппарата.

ЭКО особенно актуально для женщин позднего репродуктивного возраста. Акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина рассказала 360.ru, что с возрастом увеличивается вероятность хромосомных патологий эмбрионов. До 35 лет этот риск составляет 30−35%, а после 40 лет достигает 50%. Это включает синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие генетические заболевания.

Кто в зоне риска

Специалист отметила, что в возрасте 44−45 лет у женщины 80−90% эмбрионов имеют хромосомные патологии. Хотя эти проценты не равны риску рождения больного ребёнка, они указывают на снижение частоты наступления беременности и увеличение вероятности невынашивания.

У женщин старше 40 лет эффективность ЭКО снижается. Однако генетическая диагностика позволяет отобрать здоровые эмбрионы, что значительно увеличивает шансы на успешное наступление беременности. Без тестов вероятность невынашивания в 44 года составляет почти 50%, а с их помощью снижается до 5%.

Существуют и другие методы, повышающие шансы на рождение здорового ребёнка. Например, ПГТ-М позволяет выявить моногенные заболевания, такие как спинально-мышечная атрофия или муковисцидоз. Это помогает определить эмбрионы, не являющиеся носителями патологических генов.

Милютина считает, что доступность тестов по ОМС не сильно повлияет на демографическую ситуацию в целом, но значительно улучшит качество жизни конкретных людей. Стоимость диагностики одного эмбриона без полиса составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на проведение процедуры ЭКО в регионе выделено более 3 тысяч квот. Благодаря этому полностью устранена очередь на процедуру экстракорпорального оплодотворения. Кроме того, на базе «Семейного квартала» планируется создать первый государственный центр ЭКО/ИКСИ. Стоимость проекта оценивается в 6 млрд рублей, завершить строительство квартала рассчитывают до 2028 года.

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Теги:
Медицина и здоровье ОМС Семья
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