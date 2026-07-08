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Общество

Дорогу в Левинке открыли для проезда после капремонта

08 июля 2026 16:30 Общество
Дорогу в Левинке открыли для проезда после капремонта

Фото: Max-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде завершили ремонт дороги в поселке Левинка. Об этом в своем Max-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, протяженность проезжей части составила 600 метров, тротуаров — более километра. Новый объект стал важной связкой для жителей поселка.

«Дорога, которую раньше с натяжкой можно было назвать таковой, соединяет территорию поселка с другой частью района. На работу, в школы и садики люди ездят на автобусе», — отметил мэр.

Юрий Шалабаев отметил еще один значимый объект. В поселке Новое Доскино на Автозаводе обустраивают 3,5 километра новых тротуаров с велодорожкой. Их ширина составит два метра, по всей протяженности появится освещение.

Как отметил мэр, для поселка это «беспрецедентное обновление». Капитальный ремонт находится на финальной стадии.

Юрий Шалабаев добавил, что город продолжает контролировать темпы и сроки работ на других объектах. Подрядчики соблюдают графики, перед ними поставлена задача завершить ремонт вовремя.

Ранее сообщалось, что улицу Маслякова в Нижнем Новгороде расширят до трех-четырех полос.

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Теги:
Дороги капремонт Московский район
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