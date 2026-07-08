Общественная палата Нижегородской области поддержала проведение стратсессий проекта «Вам решать!» Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Члены Общественной палаты Нижегородской области на очередном заседании поддержали предложение о проведении во всех муниципальных образованиях региона стратегических (проектных) сессий проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Стратсессии предложили проводить с участием представителей депутатского корпуса, общественности, некоммерческих организаций, инициативных групп и экспертов для обсуждения, отбора лучших социально значимых инициатив и направления их на конкурсный отбор «Вам решать!». С предложением выступили общественные палаты Дивеевского, Павловского, Сосновского, Тонкинского муниципальных округов и г. о. г. Выкса.

Заместитель министра внутренней, региональной и муниципальной политики региона Николай Костюкович отметил, что нижегородцы участвуют во всех этапах проекта «Вам решать!», начиная от идентификации проблемы, подготовки документации на конкурсный отбор, голосования в поддержку выдвинутых инициатив, заканчивая участием в приемке объектов в эксплуатацию.

«Что такое проектная сессия? Это не просто обсуждение, это тщательная подготовка и проработка всех аспектов: общественная оценка эффективности, социальной значимости, степени вовлечённости людей. Для каждого проекта крайне важно получить максимальную поддержку. Кроме этого, люди получают опыт гражданского строительства, развивается вся территория региона. Предложение местных общественных палат очень своевременно и продуктивно. В этом году мы хотели бы, чтобы сессии прошли повсеместно», — отметил председатель Общественной палаты Роман Стронгин.

Кроме этого, общественники рекомендовали организатору конкурсного отбора — региональному министерству внутренней региональной и муниципальной политики — совместно с АНО «Дом народного единства» при поддержке органов муниципального самоуправления осуществить методическое, организационное и информационное обеспечение проведения проектных сессий.

Напомним, с 1 июля до 1 сентября 2026 года нижегородцы могут подать заявку на участие в губернаторском проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!». Благодаря проекту жители региона получают возможность самостоятельно определять приоритеты развития и благоустройства местных территорий, выступать с инициативами и получать средства для их реализации.

На сайте VAM.GOLOSZA.RU жители Нижегородской области могут подать заявки в электронном виде по восьми направлениям: «Наши дороги», «Наш двор», «Спорт для всех!», «Счастливая семья», «Общественные пространства», «Наша инфраструктура», «Наша инициатива», «Молодежная политика».

На заседании также обсуждался экспертно-аналитический доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы».

В обращении к Общественной палате член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод отметил, что институт общественного наблюдения и экспертного сопровождения выборов вышел на новый этап развития, убедительно доказав свою эффективность, востребованность и способность противостоять вызовам непростого времени. Наблюдатели и эксперты сегодня не просто выполняют предписанные функции — они формируют собственную повестку, генерируют инновационные решения и берут на себя ответственность за качество избирательного процесса.

«Задач много, но я убеждён: Нижегородская область с честью справится с этими вызовами. Регион уже не первый год демонстрирует сплочённость политических и гражданских сил, высокий уровень экспертной работы. Уверен, что этот настрой сохранится и в текущей кампании», — отметил Александр Брод.