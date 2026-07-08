Число заразившихся клещевым боррелиозом нижегородцев выросло до 25 Общество

В Нижегородской области по состоянию на 8 июля зарегистрировано 5283 обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей. Среди пострадавших — 1465 детей. Такие случаи зафиксированы в 49 муниципальных образованиях региона, а также во всех восьми районах Нижнего Новгорода.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество обращений с начала 2026 года на 15% ниже среднемноголетнего уровня.

Наибольшее число обращений зарегистрировано в городских округах Бор (293) и Дзержинск (306), а также в Ветлужском (259) и Павловском (326) муниципальных округах. В Нижнем Новгороде чаще всего за медицинской помощью обращались жители Приокского (381), Советского (277) и Автозаводского (275) районов.

Чаще всего жители региона подвергались нападению клещей на придомовых территориях — в 36% случаев. Еще 35% укусов произошли на садово-огородных участках, 17% — в лесах, 10% — в парках и скверах. Также зарегистрированы случаи присасывания клещей за пределами Нижегородской области.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано четыре случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе у 12-летнего ребенка. Заражение произошло после укусов клещей в Городецком, Ветлужском и Чкаловском муниципальных округах. Как отметили в Роспотребнадзоре, все заболевшие не обращались за медицинской помощью для проведения экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита.

Кроме того, зарегистрировано 25 случаев иксодового клещевого боррелиоза среди взрослых жителей Нижнего Новгорода, городского округа Шахунья, а также Кстовского, Тонкинского, Балахнинского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Ветлужского, Семеновского и Сосновского муниципальных округов. В 96% случаев заражение произошло на территории Нижегородской области. У всех заболевших диагноз подтвержден лабораторно.

С начала сезона специалисты исследовали 6961 клеща, в том числе 6631, снятого с людей. Положительные результаты выявлены в 1361 случае, что составляет 19,5%.

Вирус клещевого энцефалита обнаружен у 13 клещей (0,18%), собранных в городских округах Шахунья и Бор, а также в Павловском, Шарангском и Уренском муниципальных округах. Еще 1089 клещей (19,5%) были инфицированы боррелиями, 34 (0,7%) — эрлихиями, 225 (4,8%) — анаплазмами.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 838 пострадавших, в том числе 813 детей.