Люлин: «Герои СВО должны получать сопровождение на всех этапах решения вопросов выплат и получения жилья» Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился в администрации Дзержинска с ветераном специальной военной операции Олегом Боряевым. Спикер регионального парламента и герой СВО обсудили вопросы жилищного обеспечения, социальной поддержки и выплат, положенных по ранению.

Во встрече также приняли участие глава города Михаил Клинков, председатель городской Думы Виктория Николаева, военный комиссар Дзержинска Сергей Овчар и руководители социальных ведомств.

В торжественной обстановке Олегу Боряеву был вручён Орден Мужества — высокая государственная награда, которой он удостоен за проявленный героизм. В декабре 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО, а в мае 2025 года при выполнении боевого задания получил тяжелейшее ранение, из-за которого лишился правой ноги. Товарищ, с которым он был, погиб. Сам Олег трое суток ждал помощи под обстрелом, потеряв 2,5 литра крови. В январе 2026 года он был уволен со службы по состоянию здоровья.

Несмотря на все испытания, герой не сдался. Сегодня он работает в отделении Социального фонда России в Дзержинске, является официальным представителем сборной Нижегородской области по волейболу сидя и планирует поступать в вуз.

Кроме того, Олег — многодетный отец. Вместе с супругой Анной они воспитывают троих детей, одному из которых необходим специализированный детский сад. Олег Боряев хочет построить дом для своей большой семьи, но столкнулся с задержкой выплат по ранению и сложностями в решении жилищного вопроса.

Подводя итоги встречи, председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин отметил, что за подвиг, который совершил Олег Боряев, обычно награждают посмертно. Олег как многодетный отец и участник СВО имеет право на участок, где хочет построить дом по своему проекту. «Без поддержки и сопровождения нашим героям бывает трудно разобраться в юридических процедурах и документах. Важно, чтобы бойцов сопровождали на всех уровнях — консультировали, помогали на каждом шагу, особенно когда речь идёт о выплатах и жилье. Поддержка участников СВО и их семей — это приоритет государства. И здесь не должно быть никаких барьеров», — подчеркнул Евгений Люлин.