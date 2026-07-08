Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Нижегородская область протестирует продажу бензина по QR-кодам
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Почему строительство Ледовой арены подорожало на 2,3 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2026 15:32
Люлин: «Герои СВО должны получать сопровождение на всех этапах решения вопросов выплат и получения жилья»
08 июля 2026 15:25
Число заразившихся клещевым боррелиозом нижегородцев выросло до 25
08 июля 2026 15:19
Общественная палата Нижегородской области поддержала проведение стратсессий проекта «Вам решать!»
08 июля 2026 14:59
Более 250 браков заключили нижегородцы в День семьи, любви и верности
08 июля 2026 14:48
Сотрудники Эн+ сыграли свадьбу в День семьи, любви и верности
08 июля 2026 14:03
Эксклюзив
Что известно о состоянии нижегородцев, пострадавших при атаках БПЛА
08 июля 2026 13:48
Эксклюзив
Нижегородцам рассказали, можно ли вернуть товар без кассового чека
08 июля 2026 12:17
В сети Билайн продолжительность разговоров между близкими выросла на 25%
08 июля 2026 12:14
Ростехнадзор проверяет инцидент с нижегородской канаткой
08 июля 2026 11:29
Нижегородцам рассказали, когда придет 30-градусная жара
Общество

Люлин: «Герои СВО должны получать сопровождение на всех этапах решения вопросов выплат и получения жилья»

08 июля 2026 15:32 Общество
Люлин: «Герои СВО должны получать сопровождение на всех этапах решения вопросов выплат и получения жилья»

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился в администрации Дзержинска с ветераном специальной военной операции Олегом Боряевым. Спикер регионального парламента и герой СВО обсудили вопросы жилищного обеспечения, социальной поддержки и выплат, положенных по ранению.

Во встрече также приняли участие глава города Михаил Клинков, председатель городской Думы Виктория Николаева, военный комиссар Дзержинска Сергей Овчар и руководители социальных ведомств.

В торжественной обстановке Олегу Боряеву был вручён Орден Мужества — высокая государственная награда, которой он удостоен за проявленный героизм. В декабре 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО, а в мае 2025 года при выполнении боевого задания получил тяжелейшее ранение, из-за которого лишился правой ноги. Товарищ, с которым он был, погиб. Сам Олег трое суток ждал помощи под обстрелом, потеряв 2,5 литра крови. В январе 2026 года он был уволен со службы по состоянию здоровья.

Несмотря на все испытания, герой не сдался. Сегодня он работает в отделении Социального фонда России в Дзержинске, является официальным представителем сборной Нижегородской области по волейболу сидя и планирует поступать в вуз.

Кроме того, Олег — многодетный отец. Вместе с супругой Анной они воспитывают троих детей, одному из которых необходим специализированный детский сад. Олег Боряев хочет построить дом для своей большой семьи, но столкнулся с задержкой выплат по ранению и сложностями в решении жилищного вопроса.

Подводя итоги встречи, председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин отметил, что за подвиг, который совершил Олег Боряев, обычно награждают посмертно. Олег как многодетный отец и участник СВО имеет право на участок, где хочет построить дом по своему проекту. «Без поддержки и сопровождения нашим героям бывает трудно разобраться в юридических процедурах и документах. Важно, чтобы бойцов сопровождали на всех уровнях — консультировали, помогали на каждом шагу, особенно когда речь идёт о выплатах и жилье. Поддержка участников СВО и их семей — это приоритет государства. И здесь не должно быть никаких барьеров», — подчеркнул Евгений Люлин.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин ЗСНО СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных